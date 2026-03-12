Conflito no Médio Oriente afeta trabalhos de melhoria da segurança em Vale de Judeus

O Corpo da Guarda Prisional está em greve na cadeia de Vale de Judeus, em Alcoentre. Ao segundo dia de protesto, convocado pelo Sindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional (SNCGP) até dia 30 de abril, fala-se numa adesão à greve de 95%. Trata-se de um protesto contra as condições de segurança do estabelecimento, de onde, em setembro de 2024, fugiram cinco reclusos considerados perigosos.

A Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) tem em curso no terreno medidas anunciadas há um ano, como a colocação de inibidores de sinal para dificultar a comunicação com recurso a telemóveis no estabelecimento prisional.

À Renascença, o presidente do sindicato, Frederico Morais, revela que foram informados de que “a empresa dos inibidores explicou que o material vem da zona de guerra e está suspensa a sua distribuição, pelo que não conseguem terminar o trabalho”.

Nesta altura, o protesto, afirma o sindicato, está a suspender “atividades socioculturais e religiosas, a adiar algumas consultas médicas e julgamentos”. Estão ainda suspensas “visitas íntimas” e não há entrada de bens alimentares trazidos pelas famílias.

Quanto aos reclusos, condenados na sua maioria a mais de 12 anos de prisão, estão fechados nas celas durante 22 horas por dia.

Frederico Morais diz que os guardas “esperam que a DGRSP resolva as várias questões de segurança em falta nesta cadeia: redes nos pátios, limpeza da mata à volta, torres de vigia a funcionar, inibidores de sinal e eletrificação para o exterior”.

DGRSP confirma impacto da guerra nos trabalhos



Em resposta enviada à Renascença, a DGRSP confirma que os trabalhos no estabelecimento prisional de Vale de Judeus estão a ser prejudicados pela guerra no Médio Oriente, "uma vez que a empresa fornecedora de equipamentos está sedeada na zona em conflito".

A Direção-Geral refere que metade do plano de modernização e reforço da segurança já está executado. Com um orçamento de 4,5 milhões de euros, "contempla medidas estruturais implementadas na sequência da evasão de setembro de 2024".

Em Vale de Judeus estão a ser instalados "inibidores de sinal e outras intervenções tecnológicas e infraestruturais, designadamente a reestruturação da rede elétrica externa e da fibra para Internet".

Os trabalhos também incluem "a colocação das redes nos pátios, a preparação para a construção das torres, a atualização do CCTV com sensores de movimento, bem como o processo para substituição dos geradores e obras na cozinha do estabelecimento prisional, que ficou afetada na sequência da recente intempérie".

[notícia atualizada às 18h59 - com a reação da DGRSP]