Confrarias organizam jantar solidário em Coimbra para apoiar Banco Alimentar

Diversas confrarias gastronómicas vão promover, no dia 10 de abril, em Coimbra, um jantar solidário destinado a apoiar o Banco Alimentar Contra a Fome, numa iniciativa que pretende mobilizar confrades de todo o país.

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Segundo um comunicado divulgado pela organização, o evento surge no âmbito de uma campanha de apoio às instituições sociais das zonas afetadas pela tempestade Kristin.

“Diversas confrarias gastronómicas, criando uma onda solidária confrádica, vão promover no próximo dia 10 de abril, em Coimbra, um jantar solidário cuja receita reverterá parcialmente a favor do Banco Alimentar Contra a Fome”, refere a organização.

A iniciativa resulta da colaboração entre várias entidades do movimento confrádico, entre as quais a Confraria Gastronómica do Concelho de Ovar, a Confraria Gastronómica do Frango do Campo, a Confraria do Arroz Doce, a Confraria das Febras e a Confraria da Enogastronomia de Mangualde. O evento conta ainda com o apoio da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e de outras entidades parceiras.

O jantar terá lugar no restaurante Tertúlia d’Eventos, em Coimbra, e pretende reunir o maior número possível de participantes.

De acordo com a organização, a iniciativa procura também destacar o papel social das confrarias gastronómicas. O objetivo é “reforçar o compromisso do movimento confrádico com causas sociais e com a valorização da gastronomia portuguesa enquanto elemento de união e solidariedade”.

A participação no jantar terá um custo de 40 euros por pessoa. Metade desse valor será doada ao Banco Alimentar.

“Dos 40 euros de inscrição, 20 correspondem ao jantar e 20 revertem integralmente como donativo para o Banco Alimentar Contra a Fome”, explica a organização, acrescentando que 50% da receita total será entregue à instituição para apoiar famílias e entidades sociais afetadas pela recente intempérie.

A iniciativa foi previamente comunicada ao Banco Alimentar, tendo sido solicitada a presença de um representante da instituição para receber simbolicamente o valor angariado durante o evento.

Para os organizadores, o jantar pretende demonstrar como a gastronomia pode ser também um instrumento de solidariedade.

“Este jantar solidário representa um esforço conjunto de confrades e da sociedade civil de todo o país, que se unem em torno de um objetivo comum: transformar a gastronomia em ação concreta de solidariedade”, refere o comunicado.