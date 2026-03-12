Detido suspeito de violar mulher em situação de sem-abrigo em Loures

A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 22 anos suspeito de violar uma mulher de 28 anos em situação de sem-abrigo, numa unidade hoteleira em Loures, na área da Grande Lisboa.

Em comunicado, a PJ indica que o suspeito está indiciado pela prática dos crimes de rapto qualificado, violação agravada e ofensa à integridade física qualificada.

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Os factos terão ocorrido entre os dias 7 e 8 de março, sendo que o detido e a vítima não se conheciam previamente.

Segundo a investigação, o suspeito terá aproveitado a situação de vulnerabilidade da vítima.

“Aproveitando-se da particular vulnerabilidade da vítima, em condição de sem-abrigo, sabendo que a mesma precisava de suprir necessidades básicas, como comida, dormida e higiene, levou-a de Lisboa para uma unidade hoteleira em Loures”, refere a Polícia Judiciária.

Já no local, acrescenta a PJ, o homem terá recorrido a violência física e psicológica.

“Usou de extrema violência física e psicológica para a violar, ofendendo a sua integridade física”, indica o comunicado.

A investigação teve origem numa denúncia apresentada à PSP pela unidade hoteleira, que levou à intervenção da Polícia Judiciária.

A vítima foi posteriormente encaminhada para o hospital e acompanhada pelas autoridades nos procedimentos legais.

De acordo com a PJ, as diligências de investigação permitiram identificar, localizar e deter o suspeito, referenciado por criminalidade violenta, incluindo crimes de violação, tráfico de estupefacientes e violência doméstica.

O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação.