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Crime
Detido suspeito de violar mulher em situação de sem-abrigo em Loures
12 mar, 2026 - 16:58 • Olímpia Mairos
Homem de 22 anos está indiciado por rapto qualificado, violação agravada e ofensa à integridade física qualificada.
A Polícia Judiciária (PJ) anunciou a detenção de um homem de 22 anos suspeito de violar uma mulher de 28 anos em situação de sem-abrigo, numa unidade hoteleira em Loures, na área da Grande Lisboa.
Em comunicado, a PJ indica que o suspeito está indiciado pela prática dos crimes de rapto qualificado, violação agravada e ofensa à integridade física qualificada.
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Os factos terão ocorrido entre os dias 7 e 8 de março, sendo que o detido e a vítima não se conheciam previamente.
Segundo a investigação, o suspeito terá aproveitado a situação de vulnerabilidade da vítima.
“Aproveitando-se da particular vulnerabilidade da vítima, em condição de sem-abrigo, sabendo que a mesma precisava de suprir necessidades básicas, como comida, dormida e higiene, levou-a de Lisboa para uma unidade hoteleira em Loures”, refere a Polícia Judiciária.
Já no local, acrescenta a PJ, o homem terá recorrido a violência física e psicológica.
“Usou de extrema violência física e psicológica para a violar, ofendendo a sua integridade física”, indica o comunicado.
A investigação teve origem numa denúncia apresentada à PSP pela unidade hoteleira, que levou à intervenção da Polícia Judiciária.
A vítima foi posteriormente encaminhada para o hospital e acompanhada pelas autoridades nos procedimentos legais.
De acordo com a PJ, as diligências de investigação permitiram identificar, localizar e deter o suspeito, referenciado por criminalidade violenta, incluindo crimes de violação, tráfico de estupefacientes e violência doméstica.
O detido será agora presente a primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação.
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