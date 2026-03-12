Dia Mundial da Atividade Física vai cortar Marginal de Lisboa a Cascais no dia 12 de abril

A frente ribeirinha de Lisboa, Oeiras e Cascais vai estar cortada ao trânsito em 12 de abril, entre as 09:00 e as 13:00, para a 3.ª edição do Dia Mundial da Atividade Física, anunciaram hoje os municípios.

"Serão 15 quilómetros ao longo do Tejo e do Atlântico encerrados ao trânsito e transformados num grande espaço dedicado à prática de atividade física ao ar livre", informaram as autarquias, em comunicado.

Trata-se de uma iniciativa organizada pelas câmaras de Lisboa, Oeiras e Cascais, que vai na terceira edição e é de participação gratuita nas diversas atividades, que incluem demonstrações de modalidades desportivas, caminhadas, rastreios de saúde, aulas experimentais e de palco, bem como ações de sensibilização, entre outras.

A programação detalhada encontra-se disponível nos portais institucionais dos municípios liderados por Carlos Moedas (Lisboa), Isaltino Morais (Oeiras) e Nuno Piteira Lopes (Cascais).

A apresentação do evento decorrerá no dia 6 de abril, com a presença dos três presidentes das três autarquias.