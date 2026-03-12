Escolas de ensino artístico têm de recorrer à banca para suportar custos

Há escolas de ensino artístico que recorrem à banca para suportar os custos, segundo denúncia feita à Renascença pelo diretor da escola de Música de Nossa Senhora do Cabo, em Oeiras, uma das mais antigas do país.

Pedro Figueiredo diz que o financiamento não é atualizado há 17 anos e, nesta altura, os custos já ultrapassam em 40% o valor transferido pelo Estado.

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Este é um dos motivos que leva centenas de docentes, alunos e pais de colégios que integram a rede de ensino artístico a sair à rua esta quinta-feira para protestar.

"Desde 2009, os sucessivos Governos têm vindo a desinvestir e desconsiderar a rede de conservatórios que integra um número significativo de estabelecimentos privados que são frequentados atualmente por 32 mil alunos", lê-se, em comunicado da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP), que também promove o protesto que arranca pelas 15h00, em frente ao Ministério da Educação, em Lisboa.