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Farmácias defendem alargamento da vacina da gripe de dose elevada a pessoas a partir dos 65 anos

12 mar, 2026 - 15:42 • Lusa

A Associação de Farmácias de Portugal defende que medida permitirá proteger a população mais vulnerável e reduzir internamentos.

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A Associação de Farmácias de Portugal (AFP) defendeu esta quinta-feira o alargamento da vacina da gripe de dose elevada a pessoas a partir dos 65 anos, alegando que isso permitirá proteger a população mais vulnerável e reduzir internamentos.

"O alargamento desta vacina a pessoas com 65 anos ou mais permitiria reforçar a proteção da população mais vulnerável, contribuir para a redução de internamentos associados à gripe e aumentar a eficácia global das estratégias de vacinação", salientou a AFP em comunicado.

Tal como na época 2024/2025, a vacina contra a gripe de dose elevada está disponível gratuitamente nos centros de saúde para todas as pessoas com 85 ou mais anos, sendo também destinada aos utentes de estabelecimentos residenciais para pessoas idosas e da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

Segundo a associação, estudos recentes e "declarações de especialistas da área da saúde" apontam para as vantagens da utilização da vacina de dose elevada na população mais idosa, uma vez que leva a um reforço da resposta imunitária e à diminuição de complicações associadas à gripe sazonal.

No comunicado, a AFP salientou ainda que as farmácias comunitárias "têm vindo a desempenhar um papel relevante" no reforço da cobertura vacinal em Portugal, garantindo proximidade, conveniência e acesso facilitado à vacinação para milhares de pessoas.

"A vacinação é já uma atividade transversal às farmácias, que dispõem de profissionais qualificados e de condições para contribuir de forma ainda mais significativa para a proteção da população", assegurou.

Embora as farmácias estejam habilitadas a administrar vacinas contra a gripe, a AFP lamentou que a de dose elevada não esteja disponível para administração à população entre os 65 e os 84 anos, o que limita o "potencial impacto desta medida preventiva no reforço da proteção" desta faixa etária.

"Face às dificuldades de acesso a cuidados de saúde primários e à vacinação em unidades de saúde familiar", a AFP defendeu que as farmácias representam "um local privilegiado" para administrar a vacina de dose elevada a utentes com 84 anos ou mais, garantindo maior proximidade e cobertura para a população mais vulnerável.

Segundo o último relatório da Direção-Geral da Saúde (DGS), entre 23 de setembro e 08 de março, foram vacinadas 2.561.656 pessoas contra a gripe, das quais mais de 1,1 milhões nas farmácias.

Na faixa dos idosos com 85 ou mais anos, os dados da DGS indicam que a cobertura vacinal atinge os 87,88%, ou seja, 300.259 pessoas vacinadas na atual campanha.

No final de setembro, várias associações de doentes reforçaram a importância da vacinação contra a gripe para os grupos de risco, defendendo também que as vacinas de alta dose devem ser administradas prioritariamente a todas as pessoas a partir dos 65 anos.

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