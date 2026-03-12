​Influenciadores: Conselho das Escolas lembra responsabilidades dos diretores

O Conselho das Escolas lembra as responsabilidades dos diretores escolares, na sequência do caso de influenciadores misóginos e pornógrafos envolvidos em atividades com alunos em estabelecimentos de ensino.



O chamado caso dos influenciadores motiva um novo ofício dirigido aos diretores escolares, a apelar ao sentido de responsabilidade destes dirigentes quando autorizam a entrada de estranhos nas escolas.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Depois da Inspeção Geral da Educação, também o Conselho das Escolas se dirige aos diretores. Pede que exerçam o seu poder de liderança para avaliar as atividades a desenvolver no espaço escolar, de modo a salvaguardar a missão das escolas.

“No âmbito da autonomia das escolas, compete aos órgãos de gestão analisar e decidir, sobre múltiplas dimensões da vida escolar, designadamente nas áreas pedagógica, curricular, administrativa e financeira”, refere o Conselho das Escolas, num ofício a que a Renascença teve acesso.