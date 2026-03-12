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Educação
Influenciadores: Conselho das Escolas lembra responsabilidades dos diretores
12 mar, 2026 - 20:56 • Fátima Casanova
Órgão consultivo do Ministério da Educação dirige apelo aos diretores sobre “acesso às escolas por pessoas estranhas à mesma” e lembra que cabe às lideranças escolares validar as atividades.
O Conselho das Escolas lembra as responsabilidades dos diretores escolares, na sequência do caso de influenciadores misóginos e pornógrafos envolvidos em atividades com alunos em estabelecimentos de ensino.
O chamado caso dos influenciadores motiva um novo ofício dirigido aos diretores escolares, a apelar ao sentido de responsabilidade destes dirigentes quando autorizam a entrada de estranhos nas escolas.
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Depois da Inspeção Geral da Educação, também o Conselho das Escolas se dirige aos diretores. Pede que exerçam o seu poder de liderança para avaliar as atividades a desenvolver no espaço escolar, de modo a salvaguardar a missão das escolas.
“No âmbito da autonomia das escolas, compete aos órgãos de gestão analisar e decidir, sobre múltiplas dimensões da vida escolar, designadamente nas áreas pedagógica, curricular, administrativa e financeira”, refere o Conselho das Escolas, num ofício a que a Renascença teve acesso.
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O órgão consultivo do Ministério da Educação diz que todas as atividades escolares devem constar do Plano Anual e a devem “contribuir para o cumprimento dos objetivos definidos no Projeto Educativo”.
O Conselho das Escolas apela a uma “reflexão sobre a realização de atividades que se afastem do âmbito habitual das atividades escolares”, bem como a “adequação ao contexto educativo, às idades dos alunos e aos princípios e valores que orientam a escola pública”.
Defende também o cumprimento rigoroso das normas de proteção de dados pessoais, como “a captação, utilização e reprodução de imagens de alunos”.
Os alertas acontecem depois de uma investigação do jornal Público ter identificado 80 escolas, que permitiram a entrada de influenciadores que fazem negócio com a sexualização de crianças e jovens.
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