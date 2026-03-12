"Não chegou dinheiro nenhum do Estado". Leiria soma mais de mil milhões de prejuízo

A Câmara Municipal de Leiria aponta para prejuízos acima de mil milhões de euros depois da tempestade Kristin. No levantamento feito pela autarquia foram contabilizados 243 milhões de euros em danos nas infraestruturas públicas, sendo a maioria (mais de 193,4 milhões) em equipamentos municipais.

O novo valor foi apresentado pelo presidente da autarquia, Gonçalo Lopes, em conferência de imprensa no Castelo de Leiria. O autarca esclarece que aos danos em estruturas públicas, 243 milhões, deve ser somada a estimativa de 800 milhões feita pela Câmara Municipal sobre os estragos provocados em estruturas privadas.

Gonçalo Lopes coloca como prioridade a recuperação do parque escolar estado previsto a necessidade de um investimento de 30 milhões de euros para as obras nas escolas do concelho. O autarca realça que "em todo o parque escolar" que recebeu do Estado "com a descentralização de competências não tinham sido realizado qualquer tipo de obras ao longo dos últimos anos" e que o mesmo "foi profundamente abatido" reforçando que " a reconstrução deverá decorrer conforme aquilo que são as exigências das escolas do futuro sendo este o investimento mais importante que Leiria nos próximos anos".

Outra prioridade de investimento além da recuperação da rede de estradas que tem um prejuízo quantificado em mais de 85 milhões de euros, o presidente da Câmara de Leiria sublinha a necessidade de se intervir no Castelo de Leiria com danos contabilizados de 10 milhões de euros.

O autarca sublinha que o orçamento de cerca de 180 milhões de euros da autarquia é insuficiente para assegurar a reconstrução do concelho. Gonçalo Lopes avança, por isso, que a Câmara Municipal vai procurar já na próxima semana um empréstimo de 25 milhões de euros. "O empréstimo que vamos fazer é para dar prioridade ao avanço das obras, nas escolas", sublinhou.

De acordo com o presidente da autarquia, ao concelho "ainda não chegou dinheiro nenhum do Estado". Gonçalo Lopes realça há autarquias ainda mais limitadas em termos de orçamento na região que continuam à espera do apoio do Governo.

O autarca espera que a distribuição dos 150 milhões de euros anunciados para a CCDR seja "breve".

Atrasos e criticas do ministro da Economia. "Não podem tratar este assunto com a facilidade anunciada"

O presidente da Câmara Municipal de Leiria considera que o ministro da Economia "não está informado" ao atirar a culpa para os municípios dos atrasos na entrega no apoio para a reconstrução de casas. "Para falar com propriedade sobre estas matérias... só quem está no terreno", avisa.

Gonçalo Lopes entende que "a solução não deve ser atirar a culpa para as autarquias" porque é a população que faz as candidaturas realçando que o processo "não é assim tão simples". "Foi dito várias vezes, que bastam só 3 fotografias e uma análise das fotografias para se pagar quando não é verdade. Se fosse assim tão simples, não teríamos que ter o grau de exigência que estamos a colocar e nem precisavam de ser as câmaras a fazer, podia ser feito centralmente pelo Estado", explica.

O autarca de Leiria defende que o assunto "não deve ser tratado com a facilidade que está a ser anunciada". Gonçalo Lopes realça que a análise das candidaturas é uma "tarefa extremamente exigente".

Para ajudar a concretizar a complexidade do processo de atribuição das ajudas para a reconstrução das casas afectadas pela tempestade Kristin, o presidente da Câmara de Leiria diz que já foram encontradas várias irregularidades nas candidaturas. "Já encontramos candidaturas em que as fotografias que enviaram não corresponde aos estragos das casas respetivas. E não foi um caso só. Foram vários. Imagine se analisássemos apenas fotografias e não verificássemos se a casa tinha efetivamente sido destruída. Temos candidaturas de casas, que foram feitas duas vezes: uma pelo marido, outra pela mulher. Temos candidaturas em que são casas de férias, portanto, segunda habitação, em que as pessoas apresentaram como se fosse de habitação permanente. Se não tivéssemos cruzado com aquilo que é a habitação habitual da pessoa tínhamos cometido mais um erro", sublinha.