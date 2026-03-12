Pedidos de visto de brasileiros para Portugal passam a exigir presença física a partir de terça-feira

Os cidadãos brasileiros que pretendam solicitar visto para entrar em Portugal deixam de poder enviar o pedido por correio. A partir da próxima terça-feira, o processo terá de ser feito presencialmente num centro de pedidos de visto ou numa representação diplomática portuguesa.

Segundo informação divulgada no Portal Diplomático, todos os pedidos enviados por correio após essa data serão devolvidos aos requerentes.

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A alteração insere-se na reforma do sistema de vistos em funcionamento no Brasil e pretende, de acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros, “garantir maior eficiência e proximidade com os utentes”.

Com o novo modelo, os pedidos passam a ser apresentados exclusivamente de forma presencial nos Centros de Pedidos de Visto da VFS Global no Brasil, mediante marcação prévia através do site da entidade.

As vagas para atendimento presencial abrem já na terça-feira e terão periodicidade semanal. No momento da marcação, o requerente poderá escolher data e horário para se deslocar a um dos centros nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador da Bahia, Brasília, Belo Horizonte, Belém do Pará, Fortaleza, Recife, Curitiba e Porto Alegre.

De acordo com o Portal Diplomático, o novo sistema inclui um mecanismo de reconhecimento facial, destinado a reforçar a segurança e garantir a obtenção de vagas.

O modelo prevê ainda atendimento personalizado e verificação imediata dos documentos, permitindo um processamento mais seguro e transparente, bem como acompanhamento digital da evolução de cada pedido.

Segundo o Relatório de Migração e Asilo 2024, da AIMA, os brasileiros continuam a ser a principal comunidade estrangeira residente em Portugal, com 484.596 cidadãos, o equivalente a 31,4% do total de estrangeiros no país.

No mesmo ano, foram concedidos 38.713 títulos de residência a cidadãos brasileiros.