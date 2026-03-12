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Polícias em novo plenário e manifestação contra "gestão abusiva" na Divisão de Investigação Criminal do Porto

12 mar, 2026 - 10:15 • Liliana Monteiro

Agentes acusam tutela de impor a partir de março três piquetes, um deles não remunerado. Falam em gestão abusiva e transformação da exceção em normalidade por causa da falta de meios.

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É a terceira vez no espaço de cerca de um mês que os agentes da Divisão de Investigação Criminal (DIC) do Porto se juntam para denunciar aquilo que apelidam de “gestão abusiva” nesta Divisão da Polícia de Segurança Pública (PSP).

O Plenário promovido pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP), o maior sindicato da área, realiza-se esta quinta feira entre as 16h00 e as 17h30, seguido de uma manifestação em frente ao Comando Metropolitano do Porto (COMETPORT).

Os agentes contestam a “injustiça laboral e gestão abusiva”, em causa aquilo que dizem ser a “utilização ilegal de regimes de piquete para suprir necessidades que são permanentes, havendo imposição de trabalho gratuito”.

Em comunicado, a ASPP denuncia que além do horário normal de trabalho os polícias “são imediatamente integrados em brigadas de serviço permanente sob regime de piquete”, acusando o comando de estar a “normalizar o que deveria ser excecional”.

O protesto regressa neste mês de março, altura em que, explicam, a tutela “pretende impor a realização de três piquetes mensais, com o terceiro serviço a não ser remunerado”.

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