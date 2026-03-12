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Crime
Suspeito de abusar sexualmente de três irmãos fica em prisão preventiva
12 mar, 2026 - 17:08 • Olímpia Mairos
Homem de 55 anos foi detido pela Polícia Judiciária em Vila Nova de Gaia. Abusos terão começado em 2019.
Um homem de 55 anos ficou em prisão preventiva por suspeitas de ter abusado sexualmente de três irmãos menores em Vila Nova de Gaia, anunciou a Polícia Judiciária.
De acordo com a PJ, as vítimas são duas raparigas e um rapaz, atualmente com 20, 16 e 12 anos, e os abusos terão começado no final de 2019.
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Segundo a investigação, os crimes ocorreram na residência do arguido. “As vítimas começaram a ser abusadas em finais de 2019, na residência do arguido, local que frequentavam com regularidade e onde, muitas vezes, pernoitavam”, refere a Polícia Judiciária.
O contacto entre o suspeito e a família terá começado através das redes sociais.
“Após estabelecerem contacto via redes sociais e dada a proximidade de locais de residência, a progenitora dos menores e o arguido passaram a encontrar-se pessoalmente e a frequentar as respetivas residências”, explica a PJ.
“Os menores passaram a frequentar a casa do arguido, muitas vezes sozinhos, para brincar com o filho deste, ali pernoitando diversas vezes”, acrescenta o comunicado.
Segundo a PJ, “aproveitando-se do ascendente que detinha sobre os menores, fruto da sua imaturidade e, também, das dificuldades económicas do agregado familiar dos menores, o arguido passou a abusar sexualmente dos menores, a troco da oferta de alguns bens materiais, chantageando-os”.
“Os referidos abusos persistiram, durante vários anos, num crescendo de gravidade e frequência, apenas cessando no final de 2025, quando a irmã mais velha, já maior de idade, porém com défice cognitivo, saturada com a situação, ganhou coragem e a reportou à sua mãe, tendo esta efetuado queixa às autoridades policiais locais que ativaram a PJ”, lê-se no comunicado.
Após a denúncia, a investigação reuniu prova indiciária que permitiu identificar e deter o suspeito.
“Decorrida a investigação e reunida prova indiciária, na sequência de diligências de obtenção de prova, procedeu-se à detenção do arguido fora de flagrante delito”, indica a Polícia Judiciária.
O suspeito é aposentado por invalidez e tem antecedentes criminais pelo mesmo tipo de crime. Depois de presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.
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