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Universidades já indicaram peritos para CTI aos incêndios

12 mar, 2026 - 23:08 • Fátima Casanova , Susana Madureira Martins

Os reitores rejeitam responsabilidades pelo atraso na constituição da comissão técnica independente para avaliar o que correu mal nos grandes incêndios do verão passado. À Renascença, o presidente do CRUP diz que o pedido só chegou a 6 de março.

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Os reitores rejeitam responsabilidades pelo atraso na constituição da comissão técnica independente (CTI) para avaliar o que correu mal nos grandes incêndios do verão passado.

É a reação do presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). Segundo Paulo Jorge Ferreira, só na sexta-feira passada é que chegou o email da Assembleia da República com um ofício datado de 19 de fevereiro.

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O caso foi notícia depois de António José Seguro, na sua primeira saída como Presidente da República, na terça-feira, ter denunciado que a comissão ainda não estava constituída.

Em declarações à Renascença, o presidente do CRUP disse que esta quinta-feira já foi indicado o nome dos dois peritos, assumindo que a resposta foi rápida e rejeitando, por isso, responsabilidades pelo atraso na constituição da CTI para apurar o que correu mal nos incêndios do verão.

Politécnicos rejeitam culpa no atraso de CTI aos incêndios

Parlamento

Politécnicos rejeitam culpa no atraso de CTI aos incêndios

Politécnicos receberam pedido na sexta-feira e já (...)

Com os nomes indicados pelos reitores – Nuno Guiomar e Paulo Fernandes – fica completo o elenco dos 12 elementos da comissão técnica independente.

O presidente do CRUP acelerou o processo normal e pediu aos 16 reitores que integram o Conselho que nomeassem duas pessoas, e que fizessem acompanhar essa sugestão de um currículo.

“Naturalmente que o reitor quando sugere um nome, presumo, que fale com a pessoa para saber da sua disponibilidade, se há conflito de interesses ou outras situações incompatíveis. Indicamos os nomes hoje [quinta-feira], sendo que isso representa o acelerar de um processo que naturalmente só seria concluído na próxima reunião conjunta de todos, que seria no dia 20 de março”, sublinha.

Contactado pela Renascença, o gabinete do presidente da Assembleia da República confirma que já recebeu a indicação dos nomes e que irá agora proceder à marcação da primeira reunião da comissão técnica independente para avaliação dos incêndios de agosto de 2025.

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