Universidades já indicaram peritos para CTI aos incêndios

Os reitores rejeitam responsabilidades pelo atraso na constituição da comissão técnica independente (CTI) para avaliar o que correu mal nos grandes incêndios do verão passado.



É a reação do presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). Segundo Paulo Jorge Ferreira, só na sexta-feira passada é que chegou o email da Assembleia da República com um ofício datado de 19 de fevereiro.

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O caso foi notícia depois de António José Seguro, na sua primeira saída como Presidente da República, na terça-feira, ter denunciado que a comissão ainda não estava constituída.

Em declarações à Renascença, o presidente do CRUP disse que esta quinta-feira já foi indicado o nome dos dois peritos, assumindo que a resposta foi rápida e rejeitando, por isso, responsabilidades pelo atraso na constituição da CTI para apurar o que correu mal nos incêndios do verão.