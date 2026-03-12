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Universidades já indicaram peritos para CTI aos incêndios
12 mar, 2026 - 23:08 • Fátima Casanova , Susana Madureira Martins
Os reitores rejeitam responsabilidades pelo atraso na constituição da comissão técnica independente para avaliar o que correu mal nos grandes incêndios do verão passado. À Renascença, o presidente do CRUP diz que o pedido só chegou a 6 de março.
Os reitores rejeitam responsabilidades pelo atraso na constituição da comissão técnica independente (CTI) para avaliar o que correu mal nos grandes incêndios do verão passado.
É a reação do presidente do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas (CRUP). Segundo Paulo Jorge Ferreira, só na sexta-feira passada é que chegou o email da Assembleia da República com um ofício datado de 19 de fevereiro.
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O caso foi notícia depois de António José Seguro, na sua primeira saída como Presidente da República, na terça-feira, ter denunciado que a comissão ainda não estava constituída.
Em declarações à Renascença, o presidente do CRUP disse que esta quinta-feira já foi indicado o nome dos dois peritos, assumindo que a resposta foi rápida e rejeitando, por isso, responsabilidades pelo atraso na constituição da CTI para apurar o que correu mal nos incêndios do verão.
Parlamento
Politécnicos rejeitam culpa no atraso de CTI aos incêndios
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Com os nomes indicados pelos reitores – Nuno Guiomar e Paulo Fernandes – fica completo o elenco dos 12 elementos da comissão técnica independente.
O presidente do CRUP acelerou o processo normal e pediu aos 16 reitores que integram o Conselho que nomeassem duas pessoas, e que fizessem acompanhar essa sugestão de um currículo.
“Naturalmente que o reitor quando sugere um nome, presumo, que fale com a pessoa para saber da sua disponibilidade, se há conflito de interesses ou outras situações incompatíveis. Indicamos os nomes hoje [quinta-feira], sendo que isso representa o acelerar de um processo que naturalmente só seria concluído na próxima reunião conjunta de todos, que seria no dia 20 de março”, sublinha.
Contactado pela Renascença, o gabinete do presidente da Assembleia da República confirma que já recebeu a indicação dos nomes e que irá agora proceder à marcação da primeira reunião da comissão técnica independente para avaliação dos incêndios de agosto de 2025.
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