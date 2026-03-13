30% dos condutores apanhados com álcool tinham carta há menos de três anos, diz PSP

Cerca de 30% dos condutores multados pela PSP nos dois primeiros meses deste ano por excesso de álcool tinham carta de condução há menos de três anos ou eram motoristas profissionais, revelaram asa autoridades esta sexta-feira.

Num comunicado de balanço da sinistralidade e fiscalização rodoviária de janeiro e fevereiro, a Polícia de Segurança Pública indica que nos dois primeiros meses do ano foram multados 679 condutores por condução sob efeito do álcool, dos quais 204 (30%) tinham a carta de condução há menos de três anos ou eram motoristas profissionais, que têm um limite mais baixo para a taxa de álcool no sangue.

O limite legal de Taxa de Álcool no Sangue (TAS) é de 0,2 g/l para condutores com carta há menos de três anos (regime probatório) e condutores profissionais, enquanto para os restantes condutores é de 0,5 g/l, tornando-se crime acima de 1,2 g/l.

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A PSP avançou que, entre janeiro e fevereiro, 1.597 condutores foram detidos por crimes rodoviários, nomeadamente 937 por condução de veículo em estado de embriaguez e 660 por condução sem habilitação legal, o que corresponde a mais 64 detenções do que no mesmo período de 2025.