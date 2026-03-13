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Acidente corta trânsito na Ponte 25 de Abril no sentido Almada-Lisboa

13 mar, 2026 - 09:15 • Redação

Colisão entre automóvel e moto condiciona trânsito, esta sexta-feira.

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Uma colisão entre um automóvel e uma mota está a condicionar, esta sexta-feira, a circulação na Ponte 25 de Abril, com o sentido Sul-Norte (Almada-Lisboa) cortado ao trânsito, confirmou a Guarda Nacional Republicana (GNR) à Renascença.

Há um ferido registado, mas desconhece-se, para já, o seu estado de saúde.

Apesar do corte no sentido Sul-Norte, a GNR assegura que o trânsito no sentido oposto, Norte-Sul, decorre sem problemas de maior.

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