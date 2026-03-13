- Noticiário das 17h
- 18 jun, 2026
-
Animais
Amadora aprova cheque veterinário para famílias com dificuldades económicas
13 mar, 2026 - 15:03 • Lusa
Cheque prevê o acesso gratuito a consultas e tratamentos médico-veterinários para "até dois animais de companhia" por agregado familiar.
A Câmara da Amadora aprovou um cheque veterinário destinado a apoiar famílias com dificuldades económicas até um valor máximo anual de 150 euros por animal de companhia.
O Regulamento de Atribuição do Cheque Veterinário do Município da Amadora, aprovado na última reunião de câmara, prevê o acesso gratuito a consultas e tratamentos médico-veterinários para "até dois animais de companhia" por agregado familiar.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Em comunicado, a autarquia justifica a decisão com a "crescente procura de apoio para atos médico-veterinários".
Ao mesmo tempo, assinala que a medida contribuirá para a prevenção de doenças, incluindo zoonoses (doenças infecciosas transmitidas naturalmente entre animais e seres humanos), e para reforçar a proteção da saúde pública e do bem-estar animal.
"Pretende igualmente prevenir o abandono de animais de companhia, frequentemente associado a dificuldades económicas das famílias para suportar despesas com cuidados de saúde veterinários", acrescenta a câmara.
Os munícipes interessados deverão dirigir o pedido ao Serviço Veterinário Municipal e apresentar uma série de documentos comprovativos.
O cheque veterinário enquadra-se no Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia em Risco, promovido pela Ordem dos Médicos Veterinários.
- Noticiário das 17h
- 18 jun, 2026
-