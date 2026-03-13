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Amadora aprova cheque veterinário para famílias com dificuldades económicas

13 mar, 2026 - 15:03 • Lusa

Cheque prevê o acesso gratuito a consultas e tratamentos médico-veterinários para "até dois animais de companhia" por agregado familiar.

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A Câmara da Amadora aprovou um cheque veterinário destinado a apoiar famílias com dificuldades económicas até um valor máximo anual de 150 euros por animal de companhia.

O Regulamento de Atribuição do Cheque Veterinário do Município da Amadora, aprovado na última reunião de câmara, prevê o acesso gratuito a consultas e tratamentos médico-veterinários para "até dois animais de companhia" por agregado familiar.

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Em comunicado, a autarquia justifica a decisão com a "crescente procura de apoio para atos médico-veterinários".

Ao mesmo tempo, assinala que a medida contribuirá para a prevenção de doenças, incluindo zoonoses (doenças infecciosas transmitidas naturalmente entre animais e seres humanos), e para reforçar a proteção da saúde pública e do bem-estar animal.

"Pretende igualmente prevenir o abandono de animais de companhia, frequentemente associado a dificuldades económicas das famílias para suportar despesas com cuidados de saúde veterinários", acrescenta a câmara.

Os munícipes interessados deverão dirigir o pedido ao Serviço Veterinário Municipal e apresentar uma série de documentos comprovativos.

O cheque veterinário enquadra-se no Programa Nacional de Apoio à Saúde Veterinária para Animais de Companhia em Risco, promovido pela Ordem dos Médicos Veterinários.

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