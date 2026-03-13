Câmara e Universidade de Coimbra debatem cheias no Mondego

A Câmara e a Universidade de Coimbra promovem esta sexta-feira uma sessão pública a propósito das cheias que atingiram a região em fevereiro e que impediram a circulação na autoestrada 1, após o colapso de um dique do rio Mondego.

A iniciativa "Levar a sério o desafio. Análise das cheias do Mondego de fevereiro de 2026", às 15:00, precisamente debaixo do dique do viaduto da A1, que também colapsou, pretende "analisar os episódios de cheia registados recentemente na bacia do rio Mondego e promover uma reflexão técnica sobre o funcionamento das infraestruturas hidráulicas e a gestão do risco de inundação em Portugal".

No painel está, além da presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), Pimenta Machado.

O evento começa com uma conferência pelo professor catedrático aposentado da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e antigo reitor da Universidade de Coimbra, Fernando Seabra Santos.

A mesa-redonda conta ainda com a participação de António Carmona Rodrigues, presidente do conselho de administração do grupo Águas de Portugal, e de Carlos Matias Ramos, antigo presidente do Laboratório Nacional de Engenharia Civil e ex-bastonário da Ordem dos Engenheiros.

A Câmara de Coimbra estimou na quinta-feira que a necessidade de desassoreamento dos rios Mondego, Ceira e Dueça, terá um custo de 11,7 milhões de euros.

As cheias do Mondego, que ainda atingiram os concelhos de Montemor-o-Velho, com isolamento da localidade de Ereira, e de Soure, obrigaram igualmente ao corte da A14 e causaram prejuízos de vários milhões de euros a empresas situadas nas zonas ribeirinhas.

Um plano para a evacuação de 3.000 pessoas em Coimbra esteve também a ser preparado, acabando por não ser necessário, mas obrigou ao fecho de escolas e à retirada de várias pessoas de habitações, nomeadamente idosos.

No início do mês, as cooperativas agrícolas do vale do Baixo Mondego alertaram a Comissão Parlamentar de Agricultura e Pescas para a necessidade de a reparação do canal de rega do Mondego estar concluída até ao início de maio.