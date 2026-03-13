Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lei Laboral

CGTP vai ao Ministério do Trabalho (sem convite)

13 mar, 2026 - 20:35 • Marisa Gonçalves

“Vamos dizer ao Governo, mais uma vez, que a CGTP não se afasta de nada. Bem pelo contrário", afirma o secretário-geral, Tiago Oliveira.

A+ / A-

A CGTP não foi convidada, mas vai deslocar-se ao Ministério do Trabalho na segunda-feira, dia em que vai decorrer uma reunião entre UGT e quatro confederações empresariais sobre o pacote laboral.

Em declarações à Renascença, o secretário-geral da CGTP, Tiago Oliveira, indica que vai ficar à consideração da ministra do Trabalho, Maria do Rosário Palma Ramalho, receber ou não a central sindical.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Uma delegação da CGTP vai deslocar-se ao ministério, pelas 15h00, hora para a qual está marcado o encontro.

Em declarações ao programa Dúvidas Públicas da Renascença, o secretário-geral da UGT, Mário Mourão, defendeu a presença da CGTP no encontro sobre o pacote laboral.

UGT quer inclusão da CGTP nas negociações sobre lei laboral

Exclusivo Renascença

UGT quer inclusão da CGTP nas negociações sobre lei laboral

Em entrevista ao programa Dúvidas Públicas, da Ren(...)

Tiago Oliveira recusa que a Confederação Geral dos Trabalhadores se tenha autoexcluído das negociações e desafia a ministra do Trabalho a analisar as suas propostas.

“Vamos dizer ao Governo, mais uma vez, que a CGTP não se afasta de nada. Bem pelo contrário. O que a CGTP quer é que as suas propostas sejam discutidas. Ao contrário daquilo que eles nos estão a tentar fazer, que é discutir apenas as propostas de quem manda trabalhar, nós queremos discutir as propostas de quem trabalha”, afirma o líder da central sindical.

Fica agora nas mãos do Governo o próximo passo. Entregámos ao primeiro-ministro 190 assinaturas de rejeição do pacote laboral. Quem está a seguir este caminho da forma que está a seguir, tem um objetivo muito concreto, e nós não vamos permitir que isto se concretize”, sublinha.

Questionado pela Renascença, Tiago Oliveira não exclui novas greves contra as alterações à lei laboral.

"Todas as formas de luta estão em cima da mesa. Dissemos isso desde o início, quando foi a construção do caminho para a greve geral. Continuamos a dizer que quanto maior for o ataque maior será a resposta dos trabalhadores. Não vamos permitir que se construa, por vias travessas, um verdadeiro ataque aos trabalhadores. Lá estaremos na segunda-feira, dando a cara, que é isso que nos caracteriza", garante o líder da CGTP.

[notícia atualizada às 23h15]

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"