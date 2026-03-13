Dezenas de médicos e enfermeiros exigem parque gratuito no hospital de Braga

A enfermeira Isabel Martins juntou-se, esta sexta-feira, ao protesto de dezenas de profissionais de saúde em frente ao Hospital de Braga. Os trabalhadores pedem o fim do estacionamento pago ou, pelo menos, preços mais reduzidos.

A enfermeira faz as contas: “Se for no parque exterior são 36 euros por mês, mais de 50 euros se for no parque coberto”, explica, defendendo “estacionamento gratuito para todos os trabalhadores” e lembrando “o peso no orçamento familiar”.

“Se tivermos em conta o salário mínimo e que tenham de pagar 630 euros por ano, tem um impacto muito grande”, sublinha Isabel Martins, lembrando que “a grande questão aqui é não haver alternativa”.

Os utentes do hospital concordam que o preço do estacionamento é “elevado”, mas as opiniões dividem-se sobre se o assunto justifica uma greve.

“Acho que não”, diz João Silva, até porque “paga-se em todo o lado”. Ao lado, a mulher, Josefina, discorda: “Os médicos não deviam pagar nada para nos valerem sempre a correr”.