​Dois feridos e uma detenção em perseguição na ponte 25 de Abril

Dois feridos e uma detenção é o balanço de uma perseguição em plena ponte 25 de Abril, esta sexta-feira de manhã, entre Almada e Lisboa, indica a PSP, em comunicado.



O condutor de um veículo ligeiro, com dois ocupantes, desobedeceu a uma ordem de paragem da Polícia, durante uma operação de fiscalização no tabuleiro da ponte, e colocou-se em fuga a alta velocidade.

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O suspeito provocou dois acidentes a tentar fugir às forças de segurança, provocando dois feridos: uma pessoa que seguia numa viatura que foi abalroada foi assistida no local e um agente da PSP.

“Devido à condução errática do veículo em fuga, um dos veículos que circulava no tabuleiro, ao desviar-se, colocou-se inesperadamente à frente do motociclo policial, não tendo o policia conseguido evitar o embate”, detalha a PSP, em comunicado.

Um agente, de 28 anos, foi transportado ao Hospital de São Francisco Xavier, onde permanece em observação e exames.

Após os dois acidentes, um elemento da PSP que seguia noutro motociclo conseguiu interceptar os dois fugitivos.

“O condutor, foi detido por falta de habilitação legal para conduzir, desobediência e condução perigosa, possuindo histórico de fugas em operações de fiscalização de trânsito. Sobre o outro ocupante pendia um pedido de paradeiro”, adianta a PSP.