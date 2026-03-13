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Homem de 69 anos morre após acidente de parapente em Sesimbra

13 mar, 2026 - 00:23 • Lusa

Praticante de nacionalidade espanhola caiu numa escarpa junto à praia das Bicas, a norte do Cabo Espichel.

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Um homem de 69 anos, de nacionalidade espanhola, morreu esta quinta-feira na sequência de uma queda enquanto praticava parapente junto à praia das Bicas, concelho de Sesimbra, distrito de Setúbal, adiantou à Lusa fonte da Polícia Marítima.

O alerta foi dado pelas 18h22, para a queda de um praticante de parapente na escarpa junto à praia das Bicas, a norte do Cabo Espichel.

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De acordo com fonte da Polícia Marítima, o óbito do homem de 69 anos, de nacionalidade espanhola, foi declarado no local.

Pelas 22h45, ainda estavam a decorrer as operações para a retirada do corpo, por se encontrar numa zona de difícil acesso, acrescentou a mesma fonte.

Além de elementos da Polícia Marítima, foram destacados para o local elementos do INEM, dos bombeiros de Sesimbra e de Cacilhas, os últimos com a Equipa de Salvamento em Grande Ângulo, indicou à Lusa fonte da Proteção Civil.

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