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Homem morre atropelado por camião na Póvoa de Varzim

13 mar, 2026 - 09:53 • Lusa

Um homem morreu hoje atropelado por um veículo pesado quando procedia à sua reparação, na via pública, em Laundos, no concelho da Póvoa de Varzim, disse à Lusa fonte da proteção civil.

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Um homem morreu esta sexta-feira atropelado por um veículo pesado quando procedia à sua reparação, na via pública, em Laundos, no concelho da Póvoa de Varzim, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto disse que a vítima mortal é o próprio condutor do pesado.

"O homem ter-se-á apercebido, em andamento, de alguma avaria no veículo, tendo parado o camião para tentar resolver a situação", referiu.

A mesma fonte disse desconhecer as circunstâncias em que o acidente aconteceu, presumindo-se, no entanto, que o veículo se deslocou no momento em que a vítima procedia a trabalhos de reparação.

O atropelamento aconteceu cerca das 08h00, tendo-se deslocado para o local elementos dos Bombeiros Voluntários da Póvoa de Varzim, do INEM, da GNR e da Cruz Vermelha.

O óbito foi declarado no local e o corpo foi transportado para o Instituto de Medicina Legal.

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