Homem que estava desaparecido no concelho de Leiria foi encontrado vivo

O homem dado como desaparecido na madrugada de sexta-feira no concelho de Leiria foi localizado vivo, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Leiria da Guarda Nacional Republicana (GNR).

Segundo a mesma fonte, o homem de 87 anos foi localizado nas proximidades do local de onde tinha desaparecido.

Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria disse hoje de manhã que o alerta foi dado pelas 03:42, para o desaparecimento de uma pessoa, na Rua do Pilado, em Casal dos Claros, na freguesia de Amor, concelho de Leiria.

Pelas 11:15, o Comando Sub-regional esclareceu que o idoso foi encontrado dentro de um buraco, nas imediações de Casal dos Claros, apresentando algumas escoriações, e que iria ser transportado para o Hospital de Santo André, em Leiria.

Nas buscas estiveram envolvidos elementos dos bombeiros Sapadores de Leiria, Voluntários da Ortigosa e Marinha Grande, e a Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, apoiada por drones.