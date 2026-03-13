Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 18 jun, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Fiscalização

​Infarmed fez 19 participações ao MP por irregularidades na venda de medicamentos para a diabetes

13 mar, 2026 - 06:00 • Ana Catarina André , com redação

Autoridade Nacional do Medicamento divulga relatório sobre ações de inspeção realizadas em 2025. No total, foram instaurados 27 processos de contraordenação a farmácias.

A+ / A-

O Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento detetou irregularidades na venda de medicamentos e dispositivos médicos para a diabetes em farmácias e outros centros. As conclusões estão num relatório divulgado esta sexta-feira. Dezanove casos foram mesmo reportados ao Ministério Público (MP).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Sobrefaturação dos medicamentos, casos de faturação de embalagens que as farmácias não têm em stock e outros de venda sem receita médica, estes são alguns dos alertas deixados pelo relatório sobre as inspeções e averiguações realizadas no âmbito dos medicamentos e dispositivos médicos para a diabetes.

O documento refere, ainda, que há farmácias que faturaram a totalidade das embalagens da receita embora não as tenham de facto dispensado aos utentes.

O relatório diz, ainda, que não foram identificadas questões de indisponibilidade ou constrangimentos na aquisição de bombas de insulina.

Os dados são o reflexo de 89 inspeções realizadas durante o ano de 2025, na sequência das quais foram feitas 19 participações ao Ministério Público e instaurados 27 processos de contraordenação a farmácias.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 18 jun, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Uma única congolesa celebra no meio de milhares de adeptos de Portugal

Martínez pede autocrítica

Martínez pede autocrítica

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

Relato do golo de Portugal frente à RD Congo

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

À espera de Ronaldo e da seleção em Houston

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."

Éder e o que disse Deschamps. "Não faz sentido."