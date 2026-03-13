Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Marinha reabre processos disciplinares a militares do NRP Mondego

13 mar, 2026 - 19:57 • Lusa

Supremo Tribunal Administrativo tinha decidido pela anulação das sanções, que considerou ilícitas.

A+ / A-

A Marinha reabriu os processos disciplinares dos militares que se recusaram a embarcar no Navio da República Portuguesa (NRP) Mondego em 2023, depois de o Supremo Tribunal Administrativo ter considerado ilícitas as sanções aplicadas pelo ramo.

A reabertura, avançada esta sexta-feira pelo jornal Público, foi confirmada à Lusa pelo porta-voz da Armada.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

"A Marinha está a proceder à reinstrução do processo disciplinar único, sanando os vícios apontados pelo Tribunal Central Administrativo Sul e pelo Supremo Tribunal Administrativo, no sentido de se apurar, no pleno respeito pelas normas legais julgadas violadas, se foram praticadas infrações disciplinares, questão material sobre a qual não chegou a haver pronúncia judicial", respondeu o ramo.

Em causa está o episódio de 11 de março de 2023, dia em que o NRP Mondego falhou uma missão de acompanhamento de um navio russo a norte da ilha de Porto Santo, no arquipélago da Madeira, após quatro sargentos e nove praças se terem recusado a embarcar, alegando razões de segurança.

Na altura, a Marinha participou o sucedido à Polícia Judiciária Militar (PJM), em Lisboa, no âmbito de inquérito criminal e instaurou processos disciplinares.

Em abril de 2024, o ramo decidiu suspender entre 10 e 90 dias os militares, mas em maio do ano passado o Supremo Tribunal Administrativo (STA) declarou a ilicitude das sanções aplicadas pela Marinha - na altura liderada pelo então Chefe do Estado-Maior da Armada, almirante Henrique Gouveia e Melo.

O acórdão do STA, datado de 30 de abril nega provimento ao recurso da Marinha, que contestava uma decisão anterior, do Tribunal Central Administrativo (TCA) Sul, que já tinha considerado nulas as sanções aplicadas aos 11 militares visados neste processo (dos 13 acusados de insubordinação).

Segundo o STA, o processo de sanções disciplinares contém diversos vícios e falhas que resultam na "nulidade da decisão sancionatória disciplinar por vícios do procedimento".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 20h
  • 15 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

  • Traidores
    14 mar, 2026 ou Cobardes 20:10
    Claro: a indisciplina desses tipos permitiu que os russos estivessem a mapear a localização dos cabos submarinos, perfeitamente à vontade. A expulsão do Ramo é pouco. Deviam ser julgados como Traidores...

Vídeos em destaque

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão misturam realidade e ficção na guerra da pr(...)

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

“Apanhei o Davids à minha frente e aviou-me”

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

Novas imagens: míssil dos EUA junto a escola iraniana

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"

As imagens de dois mandatos do "Presidente dos afetos"