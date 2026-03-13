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Transportes
Passageiros da Fertagus apresentam queixa contra o Estado à Comissão Europeia
13 mar, 2026 - 12:03 • Lusa
Comissão de Utentes fala em atrasos, na circulação de comboios em velocidade muito reduzida e em avarias e refere que todos os dias os passageiros são transportados em condições "fora do padrão europeu" e "com riscos de segurança".
A Comissão Utentes Fertagus enviou na quinta-feira à Comissão Europeia uma queixa contra o Estado português por permitir que os passageiros sejam diariamente transportados em condições "fora do padrão europeu" e "com riscos de segurança".
Em declarações à agência Lusa após apresentação pública em Lisboa do teor da queixa, o porta-voz da direção da Comissão de Utentes, Aristides Teixeira, disse que o serviço prestado pela Fertagus, linha ferroviária que liga as duas margens do Tejo pela Ponte 25 de Abril, entre Lisboa e Setúbal, é um atentado à saúde pública, à integridade e à segurança dos passageiros.
"Enviámos na quinta-feira uma queixa à Comissão Europeia, subcomissão de Transportes, contra o Estado português, que tutela a Fertagus, devido às condições indignas em que milhares de pessoas são transportadas entre as duas margens e pedimos que intervenham junto do Governo para que a situação se altere", disse.
Na queixa, segundo Aristides Teixeira, a Comissão de Utentes dá conta de que a situação se agravou desde 2025, diariamente com atrasos na circulação de comboios em velocidade muito reduzida e avarias.
"As pessoas aglomeram-se nos cais, empurram-se, agridem-se verbal e fisicamente. Todas querem entrar nas carruagens esmagadas, crianças inclusive, a respirar umas em cima de outras. Nesta atmosfera asfixiante, há sempre alguma pessoa a precisar de ser socorrido e o comboio tem de parar na estação seguinte e esperar por socorro", relatou.
Segundo o porta-voz da Comissão, o Governo tem conhecimento da situação, mas nada melhora.
"Quando nós falamos do nazismo, a imagem que nos vem à cabeça é dos campos de concentração. Hoje falar da Fertagus, a imagem que vem à cabeça é a de milhares pessoas a asfixiarem dentro das carruagens esta é a verdade pura e dura", salientou.
Aristides Teixeira contou ainda que já há pessoas a usar os carros, fazendo um esforço financeiro, um ou dois dias por semana, só para não ter de sujeitar-se a viajar indignamente nos comboios da Fertagus.
O porta-voz da Comissão salientou ainda que a queixa enviada à Comissão Europeia é um apelo para que intervenha junto do Estado português para que sejam tomadas "medidas urgentes para pôr fim a esta situação que envergonha Portugal à luz da Europa civilizada".
"Esperamos que, ao ter conhecimento desta forma dramática como são transportadas, a Comissão peça esclarecimentos ao Governo sobre esta matéria. É uma forma de pressionar. Será um processo lento, mas que seja um caminho a médio prazo para que as pessoas comecem a ser transportadas com o mínimo das dignidades da pior operadora ferroviária que existe em Portugal", disse.
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