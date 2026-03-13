Portugueses dormem pouco e mal. Uma "bomba relógio" para a saúde

Mais de metade da população portuguesa dorme menos do que o aconselhado, de acordo com a Associação Portuguesa do Sono. Fica sistematicamente abaixo da meta recomendada, que é de sete a nove horas para adultos e de nove a 11 para as crianças. O défice de sono, alerta a pneumologista Daniela Sá Ferreira, tem consequências a vários níveis: “as pessoas sentem-se cansadas ao longo do dia, com menos energia e concentração, o que tem implicações na sua atividade profissional, com maior risco de acidentes sejam laborais ou de viação”. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Mas os impactos são mais extensos. De acordo com a médica, que preside a Associação Portuguesa do Sono, a falta de descanso também contribui para várias doenças, “nomeadamente, cardiovasculares, quer seja aumento do risco cardíaco ou de doenças cerebrovasculares, mas também síndromes metabólicos, o aumento do risco de obesidade, dificuldade em perder peso, e até problemas ao nível do sistema imunitário, o que resulta num aumento da propensão para infeções”.

A estes problemas, o mercado tem respondido com oferta de cobertores pesados, suplementação, almofadas de memória e aparelhos eletrónicos que se limitam a monitorizar o sono. “Não têm validade científica nem substituem os exames médicos”, alerta a pneumologista. Problema maior, diz Daniela Sá Ferreira, é o elevado consumo de medicamentos para a insónia. Portugal é um dos maiores consumidores mundiais de Zolpidem, um sedativo que pode provocar adição. E isto acontece, em parte, porque “muitas pessoas querem soluções rápidas, quando é preciso perceber a causa para atuar de acordo”. E a solução nem sempre passa pela medicação. “Muitas vezes o tratamento passa por mudanças de hábitos e de atitudes. Nós sabemos que as medidas cognitivo-comportamentais são a base, por exemplo, do tratamento da insónia, mas isso implica trabalho e não tem resultados imediatos”, refere a especialista. Problemas de sono na infância seguem para a vida adulta Estima-se que cerca de 30% das crianças e adolescentes também têm problemas relacionados com o sono. Daniela Ferreira diz que as queixas são semelhantes às dos adultos e, embora o impacto seja diferente, os riscos são igualmente graves. “Acarreta problemas de crescimento e de aprendizagem, porque o sono é muito importante para a memória. Nesta altura da vida o descanso é essencial para que o cérebro cresça saudável, mas também para a saúde cardiovascular e física. Se uma criança dorme mal é essencial procurar a ajuda de pediatras que lidam com estes problemas de sono para que os miúdos cresçam saudáveis e para que sejam, no futuro, também adultos saudáveis”, aconselha.