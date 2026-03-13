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Praticante de parapente encontrado morto após queda de ravina em Sesimbra

13 mar, 2026 - 14:59 • Lusa

O homem foi encontrado numa zona de difícil acesso e em paragem cardiorrespiratória.

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Um praticante de parapente, de 69 anos e de nacionalidade espanhola, morreu na quinta-feira devido a uma alegada queda de uma arriba durante a prática da modalidade na praia das Bicas, em Sesimbra, informou a Autoridade Marítima Nacional.

Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional adianta que o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal foi alertado às 18h22 de quinta-feira, tendo sido mobilizados para o local tripulantes da Estação Salva-Vidas de Sesimbra e do Posto da Polícia Marítima de Sesimbra, no distrito de Setúbal.

O homem foi encontrado numa zona de difícil acesso e em paragem cardiorrespiratória.

Segundo a Autoridade Marítima Nacional, um dos tripulantes da Estação Salva-vidas conseguiu alcançar a vítima e iniciou as manobras de reanimação, mas não foi possível reverter a situação.

O corpo foi transportado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses de Setúbal e os familiares estão a receber apoio psicológico.

A Polícia Marítima apreendeu o equipamento de parapente e comunicou o caso ao Ministério Público.

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