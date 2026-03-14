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AMP "é uma ficção", critica Pedro Duarte

14 mar, 2026 - 19:37 • Isabel Pacheco

A AMP "não tem nenhum incentivo para ter políticas comuns, não tem meios, nem recursos”, queixa-se o autarca do Porto, responsabilizando antecessores pela pior execução do país dos fundos comunitários na região.

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Ouça aqui a reportagem da jornalista Isabel Pacheco sobre a AMP.
Ouça aqui a reportagem da jornalista Isabel Pacheco sobre a AMP. Foto: Estela Silva/Lusa

“A Área Metropolitana do Porto é uma ficção enquanto organismo. É uma realidade virtual”. O presidente da Câmara do Porto criticou este sábado o organismo, enquanto presidente do Conselho Metropolitano desde novembro do ano passado.

Segundo o autarca do Porto , trata-se de “uma associação de presidentes de câmara que, com boa intenção e com boas motivações, até conseguem fazer alguma coisa. Mas, enquanto organismo jurídico-formal, institucional manifestamente não tem condições para realizar nada”, lamentou.

“Não tem nenhum incentivo para ter políticas comuns, não tem meios, nem recursos”.

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Durante um debate na Casa da Arquitetura sobre o “futuro da AMP”, Pedro Duarte responsabilizou os antecessores pela pior execução do país dos fundos comunitários na região, classificando-a como “a pior do país”.

“A verdade é que está a 4,68%, mas a 31 de dezembro estava nos 2,80%. Houve aqui alguma incompetência para não dizer irresponsabilidade”, atirou o ex-ministro dos assuntos parlamentares para quem esta é uma boa altura para se avançar com a regionalização.

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Para Pedro Duarte, o atual processo de descentralização não passa de “uma delegação de tarefas e uma transferência de competências”, mas “não é descentralização de coisa nenhuma”.

“Não lhes chamem a descentralização, porque isso é enganar-me”.

Na mesma linha de Luísa Salgueiro, o autarca de Matosinhos criticou o processo de candidatura ao PTRR. Críticas que surgem um dia depois da reunião dos autarcas da área Metropolitana do Porto com o Ministro da Coesão, Castro Almeida.

“Disseram-nos [aos autarcas] que cada um dedica três horas de seu dia e faz as candidaturas e que tudo seria aprovado. No final eu perguntei: mas o prazo já terminou”.

A resposta, contou, foi “então fazem até quarta-feira”. E “pronto, é assim que vai acontecer o PTRR na área metropolitana”, lamentou a socialista e antiga líder da Associação Nacional de Municípios.

Luísa Salgueiro e Pedro Duarte foram a par de Elisa Ferreira e António Figueiredo os convidados do debate, este sábado , na Casa da Arquitetura, em Matosinhos sobre “o futuro da área metropolitana do Porto”.

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