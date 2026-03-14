AMP "é uma ficção", critica Pedro Duarte

“A Área Metropolitana do Porto é uma ficção enquanto organismo. É uma realidade virtual”. O presidente da Câmara do Porto criticou este sábado o organismo, enquanto presidente do Conselho Metropolitano desde novembro do ano passado.

Segundo o autarca do Porto , trata-se de “uma associação de presidentes de câmara que, com boa intenção e com boas motivações, até conseguem fazer alguma coisa. Mas, enquanto organismo jurídico-formal, institucional manifestamente não tem condições para realizar nada”, lamentou.

“Não tem nenhum incentivo para ter políticas comuns, não tem meios, nem recursos”.

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Durante um debate na Casa da Arquitetura sobre o “futuro da AMP”, Pedro Duarte responsabilizou os antecessores pela pior execução do país dos fundos comunitários na região, classificando-a como “a pior do país”.

“A verdade é que está a 4,68%, mas a 31 de dezembro estava nos 2,80%. Houve aqui alguma incompetência para não dizer irresponsabilidade”, atirou o ex-ministro dos assuntos parlamentares para quem esta é uma boa altura para se avançar com a regionalização.