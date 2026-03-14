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Fogo em garagem de prédio deixa 30 moradores desalojados em Setúbal

14 mar, 2026 - 19:11 • Lusa

Prédio em Setúbal ficou sem condições de habitabilidade, já que as chamas provocaram danos nas instalações elétricas, deixando o edifício sem energia elétrica.

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Trinta moradores de um prédio em Setúbal ficaram este sábado desalojados na sequência de um incêndio na garagem do edifício, cuja origem está a ser investigada pela Polícia Judiciária (PJ), divulgou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o alerta para o fogo na garagem de um prédio situado na Rua da Fé, naquela cidade, foi dado às autoridades às 12h24.

Segundo a mesma fonte, o prédio ficou sem condições de habitabilidade, já que as chamas provocaram danos nas instalações elétricas, deixando o edifício sem energia elétrica.

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O incêndio destruiu ainda na totalidade um carro que se encontrava estacionado no interior da garagem e causou danos em outros três, adiantou.

A fonte da Proteção Civil explicou que 20 dos moradores desalojados ficaram em casa de familiares e os restantes 10 foram realojados pelos serviços municipais.

Contactada pela Lusa, uma fonte da PJ limitou-se a adiantar que uma equipa desta polícia já esteve no local a fazer perícias com vista a determinar a origem do fogo.

As operações mobilizaram os Bombeiros Sapadores de Setúbal, PSP, PJ e a empresa E-redes, com um total de 24 operacionais, apoiados por oito veículos.

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