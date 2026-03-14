Fogo em garagem de prédio deixa 30 moradores desalojados em Setúbal

Trinta moradores de um prédio em Setúbal ficaram este sábado desalojados na sequência de um incêndio na garagem do edifício, cuja origem está a ser investigada pela Polícia Judiciária (PJ), divulgou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o alerta para o fogo na garagem de um prédio situado na Rua da Fé, naquela cidade, foi dado às autoridades às 12h24.

Segundo a mesma fonte, o prédio ficou sem condições de habitabilidade, já que as chamas provocaram danos nas instalações elétricas, deixando o edifício sem energia elétrica.

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O incêndio destruiu ainda na totalidade um carro que se encontrava estacionado no interior da garagem e causou danos em outros três, adiantou.

A fonte da Proteção Civil explicou que 20 dos moradores desalojados ficaram em casa de familiares e os restantes 10 foram realojados pelos serviços municipais.

Contactada pela Lusa, uma fonte da PJ limitou-se a adiantar que uma equipa desta polícia já esteve no local a fazer perícias com vista a determinar a origem do fogo.

As operações mobilizaram os Bombeiros Sapadores de Setúbal, PSP, PJ e a empresa E-redes, com um total de 24 operacionais, apoiados por oito veículos.