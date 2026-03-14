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Homem detido em Águeda por violência doméstica fica em prisão preventiva

14 mar, 2026 - 18:55 • Lusa

Homem de 38 anos acusado por provocar "medo, ansiedade e receio pela vida" à vítima já tinha sido detido pelo mesmo tipo de crime.

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Um homem de 38 anos foi detido pela GNR de Aveiro, no concelho de Águeda, pelo crime de violência doméstica, tendo ficado em prisão preventiva, anunciou este sábado a corporação.

A detenção, através do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, foi feita na passada quarta-feira e o homem foi presente a tribunal na quinta-feira, tendo ficado em prisão preventiva, segundo um comunicado divulgado hoje pela GNR de Aveiro.

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A investigação de violência doméstica já decorria há cerca de cinco meses. O arguido, segundo a GNR, já tinha antes sido detido pelo mesmo tipo de crime, mas manteve "uma conduta de violência verbal, psicológica e física contra a vítima", provocando-lhe "medo, ansiedade e receio pela vida".

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Também em comunicado a GNR de Aveiro divulgou a detenção, igualmente na quarta-feira, de um homem de 57 anos e uma mulher de 37 pelo crime de tráfico de droga, no concelho da Anadia.

As detenções, através do Núcleo de Investigação Criminal do Destacamento Territorial de Anadia, resultaram de uma investigação que decorria há cerca de um ano.

Da operação resultou, além da detenção dos suspeitos, a apreensão de material, entre ele 93 doses de cocaína (crack), 34 doses de heroína, utensílios usados no corte e dosagem da droga e 88 litros de aguardente furtada.

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