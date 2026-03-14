Joaquim Azevedo: "A escola inclusiva ainda exclui"

Joaquim Azevedo, doutorado em Ciências da Educação alerta, em entrevista à Renascença, para a realidade de muitas escolas que continuam a potenciar o abandono escolar e a exclusão social.

O antigo secretário de Estado da Educação revela ter estudado casos em que a escola reprova o aluno diversas vezes no mesmo ano, alegando que fez tudo o que era possível.

O autor do livro "Modo de Produção da Exclusão Social - Olhar a Escola a partir dos Excluídos" assegura que, por vezes, em vez de incluir, a escola pode “humilhar e marginalizar”, levando ao seu abandono. Sublinhando que a escola é hoje muito mais inclusiva do que era há 50 anos, Azevedo aponta que ela ainda continua a excluir.

O especialista defende uma escola que seja "um contratempo em relação ao que a sociedade está a oferecer às crianças" e sugere que seja repensado "o tempo escolar", de modo a que se configure, tornando a escola "mais humana".

O antigo governante acusa os partidos de "investir muito pouco em repensar a escola" e em pensar sobre "o lugar da educação na sociedade".









O seu livro mais recente olha a escola a partir dos excluídos. Isto significa que a escola é o centro inicial das desigualdades?

Não é o centro inicial. A escola que eu procurei investigar e depois comunicar é uma realidade para a qual se olha menos. A realidade em que a escola também participa na formulação da exclusão social de alguns dos cidadãos e participa ativamente. E foi essa perceção e como é que isso acontece que eu tentei aprofundar e estudar a partir de casos concretos de jovens que foram excluídos às suas escolas.

No fundo, a escola também potencia a reprodução dessa desigualdade?

Sim. Assim como pode atenuar e acredito que na maior parte dos casos atenua, e até às vezes contraria mesmo essas desigualdades de partida, mas nem sempre ocorre isso. E há uma percentagem que não é assim tão pequena de cidadãos que não tem na escola essa prometida igualdade de oportunidades. Não de acesso, mas de sucesso dentro da escola.

A escola para ser universal e ser obrigatória até aos 18 anos é preciso que a escola ofereça a cada cidadão oportunidades educativas e desenvolvimento adequados a cada cidadão.

Como é que se compreende esta desigualdade ou estas desigualdades a partir da escola quando existe escolaridade obrigatória?

Sim, a escolaridade é obrigatória, mas o importante não é que ela seja obrigatória é que ela seja universal e obrigatória que é o que diz a lei. E a escola para ser universal e ser obrigatória até aos 18 anos é preciso que a escola ofereça a cada cidadão oportunidades educativas e desenvolvimento adequados a cada cidadão. Portanto, a contrapartida para existir essa determinação, essa compulsividade do lado da sociedade é que cada cidadão aí, nesse tempo até aos 18 anos vai ter oportunidades de se desenvolver e de se tornar mais competente, consciente, capaz e essa promessa é que não se cumpre na generalidade, na totalidade, havendo uma franja que se imagina a volta dos 10% de alunos para quem essa promessa não se cumpre. E isso faz-se de maneiras muito diversas.

A escola vai catalogando os alunos vai colocando certas crianças logo no primeiro ano de escolaridade como aluno de risco, aluno problemático. Vai começando a criar uma opacidade à volta da pessoa concreta e vai transformando esse aluno, essa criança numa categoria e, portanto, já não é o António e a Maria é um aluno de risco, é um aluno problemático. E depois começa a enumerar incapacidades e déficits. Muitas vezes listas infindáveis em que se afirma que não é capaz de; não sabe isto, não sabe aquilo. E essa lista de incapacidade destrói imenso a autoestima e a identidade de cada aluno e segue por aí. E depois aciona um conjunto de pareceres técnicos psicólogos e pedopsiquiatras em cima dessa constatação de ser um aluno de risco e problemático e depois vai acionando um menu. Reprova o aluno várias vezes. Nos casos que eu estudei chegam a reprovar a maioria deles duas, três vezes no mesmo ano de escolaridade, e há alunos que reprovam cinco vezes no mesmo ano de escolaridade, em pleno século XXI em Portugal. E depois as famílias e os próprios alunos vão sendo culpabilizados por tudo o que acontece e a escola fica sempre no lugar do morto fazendo de conta que nada é com ela que ela não poderia ter feito outra coisa que já faz tudo o que pode; quando o que está aqui em causa é passarmos de uma pedagogia assente na normalização e na competitividade para uma pedagogia muito mais sustentada no cuidado e no amor.

Nos casos que eu estudei chegam a reprovar a maioria deles duas, três vezes no mesmo ano de escolaridade, e há alunos que reprovam cinco vezes no mesmo ano de escolaridade, em pleno século XXI em Portugal.

Enumerou aqui e sobretudo fatores institucionais, digamos internos que contribuem para o abandono escolar, mas também haverá fatores externos à escola?

Sim, mas isso está mais que estudado porque os fatores que são habitualmente identificados são a família, são a situação económica de partida. Geralmente estes alunos são oriundos de famílias bastante pobres e carentes. Por outro lado, vivem em contextos sociais, geralmente em bairros sociais e em contextos de violência, e portanto, além da negligência familiar tem já também esse contexto social e também o fator das políticas educativas que dificultam a ação de cada escola para fazer diferente. Porque é preciso fazer mesmo diferente e o fazer diferente implica muitas vezes, por de pé propostas educativas muito diferentes daquelas que são o mainstream, aquilo que se faz em todo lado e que está aprovado.

A qualidade do ensino, os professores a comunidade escolar contribuem, portanto, então, para esta realidade?

Além desse contexto familiar, social, individual o pouco investimento depois que esses alunos fazem na própria escola; o que eu tentei chamar a atenção é que também existe a realidade escolar e a escola participa neste processo e também para muitos alunos é um fator que concorre também para a sua exclusão escolar que é uma exclusão social. Estes adolescentes e jovens depois ficam muito marcados para o resto da sua vida e com muitas limitações e debilidades no acesso ao emprego e na progressão de uma vida com alguma dignidade.

Isto assim não é construir comunidade é construir uma sociedade muito desigual e muito enviesada na capacidade de convivermos uns com os outros.

Pelo que me disse atrás aqueles alunos com dificuldades de aprendizagem no fundo continuam a ser deixados para trás?

Há muitos alunos com algumas dificuldades de progressão escolar que são apoiados pela escola e que recuperam e conseguem ir avançando e, portanto, não se pode dizer que seja a situação geral. Há é essa parcela de cidadãos para quem a escola não é suficientemente capaz de os reconhecer como alguém capaz; e o que faz é dizer que são incapazes que não prestam para a escola; a escola não é para eles. Isto porque a escola está formatada, construída no modelo que ainda é muito seletivo, que ainda no fundo visa que se progrida para no fim do percurso se escolher uma elite que acede à universidade e depois acede a cursos de pós-licenciatura e por aí fora. Portanto, há esse caminho com um sistema escolar que precisa de ser repensado profundamente porque estes 10% que ficam de fora não podem continuar de fora e estando de fora são um problema gravíssimo para eles próprios e depois para o conjunto da comunidade. Isto assim não é construir comunidade é construir uma sociedade muito desigual e muito enviesada na capacidade de convivermos uns com os outros.

De alguma forma ainda persiste o estigma relacionado com a condição social?

Sim, sobretudo quando isso vem associado a menor investimento de um aluno na escolarização, na progressão escolar. O facto de ser um aluno pobre e com famílias negligentes, à partida isso cria um quadro que tanto pode favorecer uma intervenção muito ativa e persistente da escola e isso acontece em muitos casos, mas em alguns também acontece que as situações problemáticas e de risco levam a escola a não fazer "muito mais".

Então a escola ainda não é inclusiva o suficiente?

Sim, ela é muito inclusiva, se compararmos com a escola de há 50 anos ela é muito mais inclusiva. Mas o que eu tenho dito é que a escola inclusiva exclui; portanto a escola inclusiva ainda exclui e é isso que eu acho que tem que ser também trazido para cima da mesa porque nós muitas vezes fazemos de conta que os problemas não existem. E, portanto, um aluno tem 5 ou 6 níveis negativos, e nós fazemos com que ele transite de ano e que passe do 9º para o 10º e que não haja problema nenhum e depois temos altas taxas de sexo escolar de 98 ou 97% mas se isso representar tapar o sol com uma peneira, ou fazer de conta que os problemas não existem isso pode ser grave porque quem sai prejudicado não são os filhos dos professores e dos engenheiros e dos médicos, quem sai prejudicado são os pobres quando fazemos isso.

O que eu tenho dito é que a escola inclusiva exclui; portanto a escola inclusiva ainda exclui e é isso que eu acho que tem que ser também trazido para cima da mesa porque nós muitas vezes fazemos de conta que os problemas não existem

Julgo que na página 36 do seu último livro diz que “Olhar a escola a partir dos que dela são excluídos ganha outra veracidade, crueza e incomodidade” porque “a exclusão é feita de modo silencioso, geralmente despercebido, contínuo e eficaz, na sua profunda injustiça e desumanidade". E mais à frente refere que o " abandono escolar é o resultado de uma teia de “desconexões progressivas” nas quais se incluem “modelos de avaliação que comparam e classificam e desclassificam” e uma conceção de excelência escolar “cujos critérios deixam de fora dimensões relevantes”, acentuando a distância de muitos em relação à cultura escolar e aos “mandatos sociais e económicos assentes na competitividade, na acumulação e no crescimento contínuo”. Para finalizarmos pergunto se é necessária uma reforma profunda na forma como se ensina e se avalia?

Quer dizer é possível sempre melhorar a forma como se ensina e se aprende e a forma como se avalia. Ainda há muita dependência de uma lógica de avaliação que se confunde com classificação e o problema da classificação é que quem classifica desclassifica também, e, portanto, essa lógica há muitos que em Portugal se tem vindo a trabalhar para que a avaliação tenha um pendor muito mais formativo e que seja uma avaliação para aprender melhor e para saber mais e para se desenvolver melhor e não tanto uma avaliação apenas para classificação. Essa é uma das áreas em que é preciso fazer mudanças profundas, mas eu creio que também o clima relacional que existe nas escolas, o tempo disponível para estar com os alunos; tudo isso são constrangimentos sobretudo no caso destes alunos que partem com mais de mobilidades desde o início da sua escolarização a escola tem de ter outra atenção para com eles outra proximidade, outra capacidade de escuta. Nós por exemplo, no Arco Maior que é uma resposta que nós construímos para esses jovens excluídos nós temos aprendido que essa proximidade, essa atenção, essa escuta, o dar-lhes tempo, o estar com eles ao lado deles, acompanhá-los que na maior parte dos casos tendo eles sido excluídos da escola conseguimos que eles reconfigurem a sua vida e continuem a construir um lugar na sociedade.



No fundo não desistir deles?

Exatamente, é fundamental isso. É não desistir de nenhum aluno sobre que pretexto for, e não deixar nenhum aluno pelo caminho. Isso é que todos os municípios deviam ter como objetivo central da sua atividade educativa.

Nesta questão dos fatores que podem melhorar o desempenho escolar e a não criação de injustiças pode ser, se calhar, vista a dois ou três níveis. Um deles tem a ver com as políticas do momento e com as políticas que os Estados e os governos adotam para a escola, e depois há o ambiente escolar e há também a forma como o professor relaciona com o aluno. E a este nível também estamos a perder, porque muitas vezes os professores não têm o tempo necessário para estar com o aluno?

Pois isso era um dos aspetos que eu referi há pouco. Acho que é muito importante que se pense essa questão do tempo disponível e da forma como se consegue o tempo escolar. Hoje neste mundo dominado pela rapidez, pelos ecrãs, pelo consumo completamente aditivo dos ecrãs e de informação e de imagem; a escola tem de ser um contratempo. E isso é fundamental perceber em que moldes, como é que isso se faz. E também num tempo em que inteligência artificial dá resposta a muita coisa é preciso repensar o tempo escolar. É preciso que ele seja outro tempo e um tempo de certo modo em que a escola seja capaz de resistir a uma tentativa de a desumanizar, e de a tornar um sítio onde se vai, se faz uma corrida de obstáculos, em que uns conseguem outros não, e no fim está tudo bem. Contudo, não está, está bastante mal em muitos aspetos. E a reconfiguração da escola é isso, é sobretudo torná-la mais humana, e mais humanizadora da humanidade de cada um. Eu creio que isso é uma prioridade absoluta no tempo em que vivemos hoje, e nos próximos anos em que vai ser fundamental redefinir esse lugar da escola. E creio que uma das questões de fundo é essa. É que a escola seja um outro tempo e seja um contratempo em relação ao que a sociedade está a oferecer às crianças.

Os partidos políticos da direita à esquerda estão a investir muito pouco em pensar e repensar a escola.

Mas isso não vai ser possível fazer-se no tempo em que o aluno está sempre à espera que toque para fora e o professor aflito o mal acaba aula a correr para a sala dos professores porque tem qualquer coisa de carácter burocrático para resolver?

Sim, claro é o que eu digo, é preciso fazer uma alteração substancial. É preciso fazer uma reflexão que é política sobre, então, qual é o lugar da educação na sociedade, o que é que nós queremos da educação escolar, ela tem que papel. E essa reconfiguração é que é fundamental e vê-se se pouco. Os partidos políticos da direita à esquerda estão a investir muito pouco em pensar e repensar a escola. É preciso debater a escola numa perspetiva que por um lado mantem essa promessa da igualdade de oportunidades e de ser uma fonte de dignificação de cada um e de humanização, e por outro pensar como é que isso se faz hoje estando todos os cidadãos na escola. É preciso discutir como é que se criam essas oportunidades para cada um. E isso implica alterações substanciais a meu ver do modelo escolar. Isso está a ser pensado em muitos fóruns internacionais, mas depois ainda tem sido difícil nos ambientes democráticos que os partidos políticos assumam essa alteração do sistema e a proponham em momentos eleitorais. Ainda há pouca maturação para se conseguir chegar aí, vamos ter de esperar ainda alguns anos ou então a pressão de fatores externos à escola será tal que ela vai ter que se mexer e mudar de alguma maneira. Contudo receio que se calhar pode não ser também da melhor maneira. Esta questão é profundamente política. Tem que ver com o que queremos de facto da educação na sociedade e era muito interessante que as forças políticas pensassem nisso e fizessem propostas sobre outra maneira de ser escola. Isso não está a acontecer e não é só em Portugal.

Então, para terminar pergunto qual é o seu modelo escolar para este tempo?

É uma questão muito complexa para responder em 30 segundos, mas eu creio que tem que ser muito nesta linha de ser uma escola que procure a competência e o desenvolvimento integral dos alunos, com mais espessura relacional, e numa base de mais proximidade, mais atenção, mais escuta, mais participação de cada aluno, envolvendo muito mais ativamente os alunos e a sua participação na vida escolar. E depois incrementar essa capacidade de os encorajar e de os promover a todos, e não apenas a uma parte. Portanto, abandonar este modelo normativo, seletivo, muito burocrático, e muito competitivo de pensar a educação escolar. Neste contexto mundial seria bom que a escola pudesse ser diferente é essa a minha expectativa e a de muita gente.

