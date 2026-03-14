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Pi, “o número que não acaba”

14 mar, 2026 - 10:30 • Isabel Pacheco Redação

No Dia Internacional do Pi, que se assinala este sábado, a Renascença procurou perceber a importância da constante matemática com “aplicação toda a vida”.

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A constante matemática "pi", que representa um número infinito, faz parte da matéria do 3.º ciclo de ensino. Aprende-se por volta do 8.º ano de escolaridade, mas Lara e Leonor, alunas do 11.º ano, comntinuam com a lição ainda na memória.

“É um número que é usado em várias fórmulas matemáticas, ou seja, é um número infinito. Ele não acaba”, explica Leonor.

“É mais conhecido por 3,1416. É mais utilizado assim”, remata a jovem.

Lara diz que se lembra de ser “muito comprido”. É mesmo muito infinito”, diz a aluna, acresentado que se lembra "disso nas aulas do oitavo ano".

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Matilde Carvalho é professora de matemática na secundária Carlos Amarante, em Braga. Encontrámo-la no final de mais uma aula aos alunos do 12.º ano e conta-nos que falou do valor de pi na aula.

“Ainda agora tinha ali uma ficha em que aparece esse número porque o conceito aparece na trigonometria”, esclarece a professora, apontando para a mesa da secretária com os formulários.

Para que serve exatamente?

“Este é um número irracional que está relacionado com o perímetro da circunferência. Por isso, é uma constante”, resume a docente.

"Se dividirmos o perímetro da circunferência pelo seu diâmetro vamos obter o valor de pi. O perímetro é igual a '2 pi R', por isso o quociente entre o valor e o valor do diâmetro é sempre aquele valor de π”, acrescenta.

“O pi é um número com uma infinidade de casas decimais. Hoje, há computadores que já obtém o valor de Pi com enormíssimas casas decimais, mas estão sempre a descobrir novas. Não tem fim”, diz Matilde Carvalho.

A constante matemática pode ser mais usada por uns do que por outros, mas “tem aplicação toda a vida”, diz professora de matemática dando como exemplo “os objetos que se constrói, um cilindro, na esfera ou no círculo. Serve para toda a vida”.

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