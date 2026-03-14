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Crime
PSP detém 14 suspeitos em operação ligada ao tráfico de droga em Vila Franca de Xira
14 mar, 2026 - 20:55 • Catarina Magalhães
Dos 14 detidos, dois identificados estão em prisão preventiva e os restantes foram sujeitos à proibição de estarem em contacto entre arguidos e de frequentarem locais relacionados a consumo e tráfico de estupefacientes.
A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve 14 suspeitos por tráfico de estupefacientes e apreendeu mais de 2.500 doses de droga em Vila Franca de Xira, segundo dados divulgados este sábado pela força de segurança.
De acordo com a PSP, os suspeitos estavam a ser investigados desde o início de 2023.
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Após buscas domiciliares, as autoridades apreenderam mais de 29 mil euros provenientes de atividade ilícita, vários telemóveis, computadores e metais preciosos.
Dos 14 detidos, dois identificados estão em prisão preventiva e os restantes foram sujeitos à proibição de estarem em contacto entre arguidos e de frequentarem locais relacionados a consumo e tráfico de estupefacientes.
Entre as drogas apreendidas, a PSP partilhou que traficavam anfetaminas, haxixe, cocaína e heroína.
Também está agora na posse da PSP uma arma brinquedo com aparência de uma arma real, uma arma de alarme e duas viaturas.
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