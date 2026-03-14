Um morto e um ferido grave em colisão de motociclos no concelho do Crato

Um homem, de 38 anos, morreu e outro, de 25, sofreu ferimentos graves numa colisão entre dois motociclos ocorrida este sábado numa estrada de terra batida do concelho do Crato, distrito de Portalegre, divulgou a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado alerta às 12h12, ocorreu na zona de Vale do Peso, onde decorria uma prova de motas todo-o-terreno.

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Segundo a mesma fonte, o óbito do homem de 38 anos foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER).

Já o ferido grave foi transportado num helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) do local do acidente para um campo de futebol, de onde ia ser transferido de ambulância para um hospital da zona de Lisboa, adiantou.

Contactada pela Lusa, uma fonte da organização da prova de motas todo-o-terreno GáfeTTe referiu que o acidente ocorreu fora da pista, salientando que um dos dois motociclistas envolvidos no acidente ia participar na competição.

As operações de socorro mobilizaram um total de 20 operacionais das corporações de bombeiros do Crato, Nisa e Alter do Chão, GNR e INEM, apoiados por oito veículos, incluindo a VMER de Castelo Branco e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Ponte de Sor, e um helicóptero.