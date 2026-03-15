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Bragança
Acidente com trator agrícola faz um ferido grave no concelho de Mogadouro
15 mar, 2026 - 19:07 • Lusa
Homem de 50 anos foi transportado por via aérea para o Hospital de Bragança após um acidente com trator agrícola.
Um acidente que envolveu um trator agrícola junto à aldeia de Tó, no concelho de Mogadouro, distrito de Bragança, provocou este domingo ferimentos graves a um homem de 50 anos, avançou fonte do comando Sub-Regional das Terras de Trás-os-Montes.
Segundo o comandante sub-regional, João Noel Afonso, a vítima foi transportada por via aérea para o Hospital de Bragança.
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No local estiveram meios dos bombeiros de Mogadouro, do INEM, como o helicóptero, estacionado em Macedo de Cavaleiros e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV), posicionada em Mogadouro, num total de 13 operacionais.
A GNR de Mogadouro tomou conta da ocorrência.
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