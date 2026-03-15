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Ciclista resgatado de helicóptero em estado grave após acidente na Serra d"Arga

15 mar, 2026 - 16:27 • Lusa

O homem foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo em estado grave.

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Um ciclista de 45 anos foi este domingo resgatado de helicóptero de um local de difícil acesso para onde caiu, sendo transportado para o Hospital de Viana do Castelo em estado grave.

Segundo explicou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o homem de 45 anos foi transportado, de ambulância, para o hospital em Viana, após uma queda na zona do "bike park" em Estorãos, naquele concelho de Viana do Castelo, inserido na Serra d"Arga.

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Além dos bombeiros, que saíram para o local por volta das 11h25 e, lá, alertaram a Força Aérea, para que pudessem resgatar o ciclista com recurso a um helicóptero, foram também mobilizados elementos da GNR e do INEM.

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