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Ciclista resgatado de helicóptero em estado grave após acidente na Serra d"Arga
15 mar, 2026 - 16:27 • Lusa
O homem foi transportado para o Hospital de Viana do Castelo em estado grave.
Um ciclista de 45 anos foi este domingo resgatado de helicóptero de um local de difícil acesso para onde caiu, sendo transportado para o Hospital de Viana do Castelo em estado grave.
Segundo explicou à Lusa fonte dos Bombeiros Voluntários de Ponte de Lima, o homem de 45 anos foi transportado, de ambulância, para o hospital em Viana, após uma queda na zona do "bike park" em Estorãos, naquele concelho de Viana do Castelo, inserido na Serra d"Arga.
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Além dos bombeiros, que saíram para o local por volta das 11h25 e, lá, alertaram a Força Aérea, para que pudessem resgatar o ciclista com recurso a um helicóptero, foram também mobilizados elementos da GNR e do INEM.
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