Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 19 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

IC1: Despiste de carro seguido de queda em ravina faz dois mortos em Ourique

15 mar, 2026 - 14:16 • Lusa

As vítimas são mulheres.

A+ / A-

Duas mulheres, de 51 e cerca de 75 anos, morreram este domingo no despiste de um automóvel ocorrido no IC1, junto à Aldeia de Palheiros, no concelho de Ourique, divulgaram os bombeiros e a Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 12h13, ocorreu ao quilómetro 676,200 do Itinerário Complementar (IC) 1.

Contactado pela Lusa, o comandante dos Bombeiros de Ourique, Mário Batista, realçou que, na sequência do despiste, o carro caiu de uma ravina com cerca de 15 metros de altura.

O comandante da corporação realçou que as duas mulheres eram as únicas ocupantes do veículo.

Segundo a fonte da Proteção Civil, os óbitos foram declarados no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Albufeira.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros de Ourique, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a GNR, com um total de 21 operacionais, apoiados por nove veículos, incluindo a VMER de Albufeira e as ambulâncias de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Castro Verde e Odemira.

O helicóptero do INEM de Évora chegou a deslocar-se para o local, mas acabou por ser desmobilizado após a confirmação dos óbitos.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 19 mar, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda