Mau tempo. Trabalhos de alimentação artificial de praias arranca no Algarve

Os trabalhos preparatórios para a alimentação artificial de praias no troço Quarteira-Garrão, em Loulé, no litoral algarvio, arrancaram este domingo, como medida de reforço da proteção costeira, após os efeitos do mau tempo. "Arrancaram os trabalhos preparatórios para a alimentação artificial de praias no troço Quarteira--Garrão, uma intervenção essencial para reforçar a proteção costeira e aumentar a resiliência deste setor do litoral algarvio", deu este domingo conta o presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). Segundo José Pimenta Machado, os trabalhos preparatórios incluem a instalação de condutas e equipamentos necessários "à operação de dragagem e transporte de sedimentos, que permitirão a deposição de cerca de 1,3 milhões de metros cúbicos de areia nas praias mais vulneráveis à erosão". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Este foi um dos troços identificados no relatório de ocorrências elaborado pela APA relativo ao litoral de Portugal continental, no período entre outubro de 2025 e os primeiros dias deste mês, quanto aos efeitos das intempéries que fustigaram o país. Segundo a APA, esta intervenção, que começou este domingo "integra a estratégia de gestão sustentável da zona costeira, contribuindo para mitigar os efeitos da erosão e das alterações climáticas", disse à Lusa o presidente daquele organismo. Segundo o levantamento feito pela APA, um total de 35 praias foram mais atingidas, no Algarve, pelas tempestades sucessivas, sendo os concelhos com mais praias referidas os de Albufeira, com nove, e o de Lagoa, com oito. O caso mais preocupante no sul do país foi observado na praia do Peneco (Albufeira) com um recuo máximo da berma da praia de 24 metros.