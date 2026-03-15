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Motociclista morre em despiste na cidade de Setúbal
15 mar, 2026 - 12:44 • Lusa
O óbito foi declarado no local do acidente.
Uma pessoa morreu este domingo de madrugada na sequência do despiste do motociclo que conduzia na Estrada da Graça, na cidade de Setúbal, informou fonte da Proteção Civil.
A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 00h15, ocorreu na Estrada da Graça, junto à Ponte das Fontainhas.
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Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Setúbal.
As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros Sapadores e os Voluntários de Setúbal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a PSP, com um total de 12 operacionais, apoiados por quatro veículos.
A Lusa contactou as autoridades para saber o género e a idade da vítima mortal, mas nenhuma disponibilizou a informação.
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