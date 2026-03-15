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Motociclista morre em despiste na cidade de Setúbal

15 mar, 2026 - 12:44 • Lusa

O óbito foi declarado no local do acidente.

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Uma pessoa morreu este domingo de madrugada na sequência do despiste do motociclo que conduzia na Estrada da Graça, na cidade de Setúbal, informou fonte da Proteção Civil.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou que o acidente, para o qual foi dado o alerta às 00h15, ocorreu na Estrada da Graça, junto à Ponte das Fontainhas.

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Segundo a mesma fonte, o óbito foi declarado no local do acidente pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do hospital de Setúbal.

As operações de socorro mobilizaram os Bombeiros Sapadores e os Voluntários de Setúbal, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e a PSP, com um total de 12 operacionais, apoiados por quatro veículos.

A Lusa contactou as autoridades para saber o género e a idade da vítima mortal, mas nenhuma disponibilizou a informação.

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