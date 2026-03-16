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Campanha “Duas Rodas: Agarre-se à Vida” alerta para risco elevado dos motociclistas

16 mar, 2026 - 08:37 • Olímpia Mairos

Entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024, registaram-se mais de 32 mil acidentes com vítimas envolvendo veículos de duas rodas a motor, dos quais resultaram 573 vítimas mortais e mais de 2.600 feridos graves.

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A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP) lançam esta segunda-feira a campanha de segurança rodoviária “Duas Rodas: Agarre-se à Vida”, dedicada à prevenção de acidentes envolvendo motociclos e ciclomotores.

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A iniciativa, integrada no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026, arranca no distrito de Vila Real e decorre até 23 de março, estendendo-se também aos distritos de Viseu e Porto.

Segundo as autoridades, a campanha pretende sensibilizar os condutores de veículos de duas rodas para a adoção de comportamentos mais seguros na estrada e, simultaneamente, reforçar as ações de fiscalização dirigidas a este tipo de veículos.

Entre 1 de janeiro de 2022 e 31 de dezembro de 2024, registaram-se mais de 32 mil acidentes com vítimas envolvendo veículos de duas rodas a motor, dos quais resultaram 573 vítimas mortais e mais de 2.600 feridos graves.

Em comunicado, as entidades responsáveis sublinham que “os acidentes com motociclos apresentam uma elevada proporção de vítimas graves, refletindo a maior vulnerabilidade dos seus utilizadores na estrada”.

Durante a campanha vão decorrer ações de sensibilização promovidas pela ANSR em território continental e pelos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira, em paralelo com operações de fiscalização da GNR e da PSP, especialmente em vias com maior intensidade de tráfego e em locais onde se registam mais acidentes envolvendo motociclos.

As ações estão previstas para várias localidades:

  • 17 de março, às 9h00, na Avenida Aureliano Barrigas, em Vila Real (ANSR e PSP);
  • 18 de março, às 8h00, na EN2, km 89,7, em Vila Real (ANSR e GNR);
  • 19 de março, às 14h00, na Rua Eng.º Beirão do Carmo, em Viseu (ANSR e PSP);
  • 20 de março, às 8h00, na EN229, na interseção com o antigo IP5, em Viseu (ANSR e GNR);
  • 23 de março, às 14h00, na EN2, no sentido São João – NorteShopping, junto ao Regimento de Transmissões, no Porto (ANSR e PSP).

As autoridades recordam que os motociclistas são utilizadores particularmente vulneráveis, devido à menor proteção em caso de acidente, e apelam à adoção de comportamentos responsáveis.

O uso correto do capacete e de equipamentos de proteção é essencial para reduzir a gravidade das lesões”, sublinham ANSR, GNR e PSP, alertando também que “comportamentos de risco, como excesso de velocidade, manobras perigosas ou circulação entre veículos, aumentam significativamente o risco de acidente”.

Esta é a terceira de um total de 11 campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização de 2026, que serão desenvolvidas até novembro em todo o território nacional, combinando ações de sensibilização e operações de fiscalização.

As campanhas são realizadas anualmente pela ANSR, pela GNR e pela PSP desde 2020, com temáticas definidas com base nas recomendações europeias e nas principais causas de sinistralidade rodoviária.

As autoridades deixam ainda um apelo: “A sinistralidade rodoviária não é uma fatalidade e as suas consequências mais graves podem ser evitadas através da adoção de comportamentos seguros na estrada.”

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