Cancro da mama. Liga Portuguesa Contra o Cancro inaugura centro fixo de rastreio em Lisboa

A Liga Portuguesa Contra o Cancro passa a contar, a partir desta segunda-feira, com um Centro Fixo de Rastreio do Cancro da Mama em Lisboa, localizado na Avenida da República, numa zona central e bem servida de transportes.

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O novo espaço pretende reforçar o acesso ao rastreio para mulheres da região de Lisboa e da Península de Setúbal, facilitando a deslocação a quem utiliza transportes públicos ou trabalha na capital.

Segundo o presidente do Núcleo Regional do Sul da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Francisco Cavaleiro Ferreira, a localização do centro foi pensada precisamente para tornar o serviço mais acessível.

“Para dar resposta às pessoas de Lisboa e da Península de Setúbal, este centro é necessário porque permite, com grande centralidade, receber todas as pessoas que vêm do Sul, porque é muito perto da estação de comboios”, explica.

O responsável acrescenta que a proximidade a vários meios de transporte poderá facilitar o acesso de quem se desloca diariamente para Lisboa.

“As pessoas que se movem por metro, aquelas pessoas que vêm trabalhar em Lisboa e que, durante o dia — no início, no meio ou ao fim do dia — poderão querer ir fazer a sua mamografia”, refere.

Além disso, o novo centro poderá também ser uma solução mais conveniente para residentes na própria cidade.

“Mesmo pessoas de Lisboa, sendo daquela zona, podem usufruir deste serviço com maior conveniência”, acrescenta.

Com a abertura deste espaço, a Liga Portuguesa Contra o Cancro prevê aumentar a capacidade anual de rastreio na região.

Segundo Francisco Cavaleiro Ferreira, o objetivo é realizar mais 10 mil mamografias por ano.

“Nós estimamos que iremos acrescentar àquilo que fazemos, só com este centro, mais 10 mil mulheres por ano”, afirma.

Atualmente, o Núcleo Regional do Sul realiza cerca de 131 mil mamografias por ano no âmbito do programa de rastreio do cancro da mama.

“Neste momento fazemos, na região Sul do país — naquilo que é a zona de intervenção do Núcleo Regional do Sul — 131 mil mamografias. Com isso, automaticamente, teremos mais 10 mil mulheres a serem rastreadas”, sublinha.

A Liga Portuguesa Contra o Cancro espera que o novo centro contribua para reforçar a deteção precoce da doença, aumentando o número de mulheres abrangidas pelo programa de rastreio.