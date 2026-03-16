Família com quatro menores fica sem caravana onde vivia em Lisboa sem ter solução habitacional

Uma família de seis pessoas, um casal com quatro filhos menores, que vivia numa caravana no Bairro Portugal Novo, em Lisboa, viu hoje ser-lhe confiscado o veículo pela Câmara Municipal, sem aviso prévio nem acompanhamento social, denunciou o PCP.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

A caravana confiscada “servia de habitação há dois anos” para a família, que vivia no Largo Roque Laia, no Bairro Portugal Novo, “numa situação de carência habitacional grave”, que “era do conhecimento da Câmara Municipal de Lisboa, tendo inclusivamente sido apresentada uma candidatura ao Programa de Arrendamento Apoiado”, indicou a vereação do PCP, representada por João Ferreira.

Em comunicado, o PCP referiu que a apreensão do veículo por parte da Câmara Municipal de Lisboa, presidida por Carlos Moedas (PSD), ocorreu hoje “sem qualquer aviso prévio” à família e sem que lhe tenha sido prestado qualquer tipo de acompanhamento ou apoio social.

A situação era também do conhecimento da Junta de Freguesia do Areeiro, presidida por Pedro Jesus (PSD), adiantou a vereação comunista, referindo que esta autarquia podou recentemente uma árvore que se encontrava por cima da caravana para manter esta família “em condições mínimas de segurança”.

“A família só seria retirada do local quando fosse encontrada uma solução”, afirmou o PCP, referindo tratar-se de uma garantia dada por uma assistente social.

“Não obstante a necessidade de intervir com o propósito de retirar as pessoas em situação de sem-abrigo da rua, estes não podem ser pura e simplesmente escorraçados do espaço público, com o confisco, mesmo que temporário, dos seus bens, sem o devido acompanhamento social e sem que lhes seja garantida uma alternativa digna”, defendeu a vereação comunista.

Na perspetiva do PCP, as soluções para estes cidadãos têm de passar pela resolução dos problemas que os levaram a viver na rua, nomeadamente a carência habitacional, associada a elevados preços da habitação, escassez de oferta pública, despejo ou desalojamento, bem como desemprego ou precariedade no trabalho e insuficiência financeira.

“A intervenção levada a cabo pela Câmara Municipal, não resolvendo nenhum problema, objetivamente agravou a situação desta família”, criticou o PCP.

A este propósito, o partido apresentou um requerimento dirigido ao presidente da Câmara Municipal de Lisboa com perguntas sobre a situação desta família, incluindo a justificação para o confisco da caravana sem qualquer tipo de acompanhamento e apoio social e o ponto de situação da candidatura ao Programa de Arrendamento Apoiado.

Outras questões colocadas pela vereação comunista prendem-se com “a notória desarticulação com a Junta de Freguesia”, que, segundo o PCP, conhecia e acompanhava esta família e lhe teria garantido que não sairia daquele local sem alternativa habitacional, bem como com a solução concreta prevista para esta família.

A agência Lusa questionou o gabinete do presidente da Câmara Municipal de Lisboa sobre a situação desta família, aguardando uma resposta.

Em declarações à Lusa, o presidente da Junta de Freguesia do Areeiro disse que a família já estava sinalizada por viver há dois anos numa rulote e explicou que o veículo foi retirado pela Polícia Municipal por se encontrar estacionado na via pública.

Pedro Jesus adiantou que a família pôde retirar os bens do interior da caravana e que a Câmara disponibilizou respostas sociais, incluindo pernoita em abrigos, que não foram aceites.

Questionado sobre onde ficará a família a dormir, o autarca disse que a informação de que dispõe é que os quatro menores ficarão com a avó, que vive num T1 no Bairro Portugal Novo, e o casal ficará numa tenda na via pública, já montada junto à caravana confiscada.

O presidente da Junta de Freguesia do Areeiro referiu ainda que a família tem uma candidatura ativa no portal Habitar Lisboa para atribuição de uma habitação municipal e está classificada para um T3, acrescentando que a disponibilização de um fogo desta tipologia ainda não foi possível por parte da Câmara Municipal por existir “uma grande fila de espera” para obter casa nos bairros camarários.