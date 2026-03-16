Foi sol de pouca dura. Depressão Therese traz chuva, vento e agitação marítima

O estado do tempo em Portugal continental vai ser afetado entre terça-feira e sábado pela depressão Therese, prevendo-se chuva por vezes intensa e acompanhada de trovoada, vento forte e aumento da agitação marítima, indica o IPMA.

Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) refere que a depressão Therese "irá ficar centrada a oeste de Portugal continental", afetando o estado do tempo entre o final da tarde de terça-feira e sábado.

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Assim, a partir de terça-feira "prevê-se um aumento da nebulosidade em todo o território e haverá a possibilidade de ocorrência de aguaceiros a partir do final da tarde, que serão mais prováveis no litoral da região Sul", lê-se na nota.

Na quarta-feira, acrescenta o IPMA, a depressão originará a "ocorrência de aguaceiros, que serão mais prováveis no Centro e Sul e principalmente no litoral, que poderão ser pontualmente intensos e acompanhados de trovoada".

Quanto ao vento, oscilará entre "o quadrante leste e o quadrante sul" e aumentará de intensidade, soprando por vezes forte na faixa costeira e nas terras altas, com rajadas até 65 quilómetros/hora.

Relativamente à agitação marítima, o IPMA refere que prevê-se um "aumento temporário" na costa ocidental, para ondas de noroeste que poderão atingir perto de quatro metros de altura significativa.

Na nota, o IPMA acrescenta que ainda não foi emitido nenhum aviso meteorológico relacionado com a passagem da depressão Therese para Portugal continental "dado que existe um elevado grau de incerteza" quanto à sua posição próximos dias, "o que irá influenciar quer a localização, quer a quantidade de precipitação que poderá ocorrer".

Madeira sob aviso amarelo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera emitiu esta segunda-feira avisos amarelos para o arquipélago da Madeira devido às previsões de precipitação e agitação marítima.

Segundo o IPMA, nas ilhas da Madeira e do Porto Santo o aviso amarelo para precipitação vigora entre as 12h00 e as 21h00 de terça-feira, prevendo-se “aguaceiros, por vezes fortes e acompanhados de trovoada”.

Quanto ao aviso de agitação marítima, está ativo entre as 15h00 de quarta-feira e as 12h00 de quinta-feira, abrangendo as costas norte e sul da Madeira e o Porto Santo, com a previsão de ondas entre os quatro e os cinco metros.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.