Efeitos da guerra no médio oriente
Forte subida no preço dos combustíveis pela segunda semana consecutiva
16 mar, 2026 - 06:04 • Jaime Dantas
O aumento será de 10 cêntimos de acordo com o ACP, mas é necessário aplicar o desconto no ISP, que resulta numa "poupança de 6,1 cêntimos no gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina", de acordo com o Ministério das Finanças.
A guerra no Médio Oriente faz subir pela segunda semana consecutiva o preço dos combustíveis. Segundo o Automóvel Clube de Portugal (ACP), o aumento é de 10 cêntimos tanto no gasóleo como na gasolina.
No entanto, segundo ressalva o ACP, é necessário aplicar o desconto no Imposto sobre os produtos Petrolíferos (ISP) - uma poupança de "6,1 cêntimos no gasóleo e 3,3 cêntimos na gasolina", de acordo com um comunicado divulgado pelo ministério das Finanças - o que leva a um acréscimo a rondar os cinco cêntimos no caso da gasolina e sete no caso do gasóleo.
O aumento do preço dos combustíveis decorre da guerra no Médio Oriente, entre Estados Unidos, Israel e o Irão, que levou ao bloqueio do estreito de Ormuz, por onde passa 20% do tráfego mundial de petróleo e gás natural.
