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Mais de uma dezena de sindicatos e associações da Polícia chamadas esta segunda-feira ao MAI

16 mar, 2026 - 07:15 • Liliana Monteiro

Organizações apresentam cumprimentos ao novo ministro, Luís Neves, e partilham preocupações e cadernos de encargos com temas que consideram urgentes.

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Mais de uma dezena de sindicatos e associações da Policia passarão esta segunda-feira pelo Ministério da Administração Interna (MAI) para apresentarem cumprimentos ao novo ministro, Luís Neves, e partilharem as suas preocupações e cadernos de encargos.

A primeira a ser recebida é a Associação dos Profissionais da Guarda (APG), às 14h30, devendo a maratona de cumprimentos terminar já noite dentro.

A maioria das organizações será recebida individualmente, mas algumas com menor capacidade de negociação e ou menor representatividade vão ser recebidas em dois grupos.

O novo ministro vai ter, assim, um primeiro contacto com os sindicatos com quem irá retomar as negociações prometidas após um acordo assinado em 2024 que apontava para a reavaliação da tabela remuneratória.

Numa nota enviada na semana passada o ministro garantia que a sua prioridade será “ouvir quem está no terreno e trabalhar com todos na construção de soluções”, porque “a segurança constrói-se em conjunto". Luís Neves explicou que pretende “ouvir quem está no terreno”.

A ASPP foi a primeira organização a passar pelo gabinete de Neves. Tal como a Renascença noticiou, foi recebida na passada quarta-feira, tendo deixado um caderno de encargos no qual propõe uma tabela remuneratória “digna e justa”, uma política de suplementos racional, que respeite a especificidade da missão, e a urgente qualificação da profissão como de desgaste rápido.

A Renascença sabe que na passada sexta feira foi a vez do Sindicato dos Policias Portugueses.

Hoje vão ser recebidos:

Associações socioprofissionais da GNR: ANAG, ANOG, ANSG, APG, ASPIG, AUG

Sindicatos da PSP: ASAPOL, SIAP, SINAPOL, SNCC, SNOP

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