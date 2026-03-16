Primeira urgência regional abre esta segunda-feira no Hospital de Loures

A urgência regional de ginecologia e obstetrícia que vai funcionar no Hospital de Loures, abre esta segunda-feira às 9h00, sendo a primeira criada no âmbito do novo modelo para responder à falta de profissionais de saúde.

Esta foi uma das formas encontradas pelo Ministério da Saúde para minimizar os constrangimentos dos serviços de urgência desta especialidade, devido à carência de médicos suficientes para preencher as escalas, e que têm sido mais evidente na Península de Setúbal, para onde está também prevista uma urgência regional de obstetrícia.

Segundo a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), a urgência de ginecologia e obstetrícia de Loures-Odivelas/Estuário do Tejo, que terá apoio perinatal diferenciado, estará em funcionamento a partir desta segunda-feira, 24 horas por dia, sete dias por semana, no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

A concentração de serviços levanta reservas aos sindicatos, que alegam que a medida foi tomada sem ter existido um reforço da contratação de profissionais de saúde e que, no caso dos médicos, não podem ser obrigados a deslocarem-se do seu local de trabalho para outro hospital para assegurarem as urgências.

A DE-SNS adiantou que a elaboração e gestão das escalas de urgência das urgências regionais serão articuladas entre os diretores de serviço das respetivas unidades locais de saúde (ULS), sob a sua coordenação.

As equipas da ULS Loures/Odivelas vão assegurar 80% da prestação contínua dos cuidados de urgência e as da ULS Estuário do Tejo os outros restantes 20%, mas o Sindicato dos Médicos da Zona Sul já alertou que, apesar de o Hospital de Loures passar a ter um acréscimo de serviço, a equipa “só terá o reforço de um enfermeiro que irá de Vila Franca de Xira”.