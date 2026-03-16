Roubo em França. Suspeito detido em Portugal fica em prisão preventiva para extradição

Um homem de 27 anos suspeito da prática de vários crimes de roubo em França ficou em prisão preventiva, depois de ter sido detido pela Polícia Judiciária (PJ) no cumprimento de um mandado de detenção internacional.

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A detenção foi efetuada pela Diretoria do Sul da Polícia Judiciária, na sequência de um pedido de colaboração das autoridades judiciárias do Tribunal Judicial da Comarca de Faro, no âmbito de diligências destinadas a confirmar a identidade do suspeito.

Segundo a Polícia Judiciária, o homem encontrava-se detido em Portugal por suspeitas da prática de crimes de roubo em território nacional, mas estava prestes a sair em liberdade, o que levou ao aprofundamento das diligências de investigação.

Durante essas diligências, as autoridades confirmaram que existiam várias referências à mesma pessoa com identidades diferentes em vários países europeus.

“Nas diligências desenvolvidas, confirmou-se a existência de várias referências à mesma pessoa, com identidades distintas declaradas por vários países europeus”, explica a Polícia Judiciária.

Foi nesse contexto que os investigadores identificaram um mandado de detenção emitido pelas autoridades francesas, com vista à extradição do suspeito.

“Foi identificado um pedido de detenção emitido pelas autoridades francesas, com vista à sua extradição”, acrescenta a PJ.

“O pedido de detenção foi cumprido na sequência da libertação do arguido”, refere ainda a Polícia Judiciária.

O suspeito foi, entretanto, presente ao Tribunal da Relação de Évora, que determinou a aplicação da medida de coação de prisão preventiva, enquanto é apreciado o processo de extradição para França, onde é suspeito da prática de vários crimes de roubo.