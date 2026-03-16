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Sócrates diz que proposta do PSD confirma motivação política da Operação Marquês

16 mar, 2026 - 21:56 • Lusa

Partido propõe a suspensão dos prazos de prescrição de crimes em caso de substituição de advogado.

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O ex-primeiro-ministro José Sócrates disse esta segunda-feira que a proposta do PSD para a suspensão dos prazos de prescrição de crimes em caso de substituição de advogado confirma a motivação política do processo Operação Marquês.

"O PSD quer entrar na campanha pública que pretende atribuir-me intenções dilatórias que nunca tive - não sou eu que mudo de advogado, são os advogados que renunciam porque o tribunal não lhes deu tempo para preparar a defesa", escreveu José Sócrates, principal arguido no processo Operação Marquês, numa nota enviada à Lusa.

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O antigo primeiro-ministro sublinhou ainda que a proposta entregue pelo PSD pretende "reforçar os poderes do estado judiciário e reduzir os direitos dos indivíduos" e que "confirma a evidente motivação política do processo".

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O PSD propôs uma alteração ao artigo 120.º do Código Penal que prevê a suspensão da prescrição do procedimento criminal durante o tempo em que o "debate instrutório, a audiência ou o ato em que a assistência for necessária esteja interrompido ou adiado por força da substituição do defensor do arguido", de acordo com a proposta conhecida esta segunda-feira.

Se esta proposta já estivesse em vigor, como lei, poderia afetar casos como o de José Sócrates, que já teve quatro advogados escolhidos por si e também vários oficiosos no processo Operação Marquês, que está em julgamento e que já foi interrompido três vezes devido à renúncia dos advogados do ex-primeiro-ministro.

O diploma entregue na Assembleia da República é uma alteração à proposta de lei do Governo para alterar o Código de Processo Penal e o Regulamento das Custas Processuais que está em discussão na especialidade, na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

Na nota justificativa, o PSD defende que "a Justiça não deve permitir que a substituição sistemática de defensor possa ser utilizada como uma estratégia defensiva para arrastar o processo o mais possível para que o procedimento criminal se extinga por efeito de prescrição e, consequentemente, se extinga a responsabilidade criminal do arguido".

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  • Se todos
    17 mar, 2026 tivessem as condições que ele tem... 09:23
    A única coisa que sai de Bom do julgamento deste corrupto é terem acordado para a Vida e terem começado a mudar alguns aspetos que permitiam o arrastar indefinidamente dos julgamentos: passar todos os recursos e incidentes de suspeição para um processo à parte, e agora atuarem sobre as dispensas sucessivas de advogado para fazer perder tempo. O Socas está a ficar sem táticas para fugir às responsabilidades e é por isso que anda a falar em que não tem "condições" para se defender. Quem não tem as "condições" que ele tem, é o comum cidadão: estão a ver um cidadão a usar os expedientes que ele tem usado para fazer prescrever os crimes de que é acusado?

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