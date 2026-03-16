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Tempo de primavera com subida das temperaturas esta segunda-feira

16 mar, 2026 - 07:14 • Olímpia Mairos

IPMA prevê geada no Interior e emite aviso amarelo para agitação marítima.

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O céu vai apresentar-se geralmente limpo esta segunda-feira em Portugal continental, com uma ligeira subida das temperaturas máximas, sobretudo no litoral oeste, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o vento deverá soprar em geral fraco do quadrante leste, tornando-se por vezes moderado, entre 20 e 30 km/h, no litoral sul do Algarve e forte, podendo atingir os 40 km/h, nas terras altas das regiões Centro e Sul. Esta intensificação deverá ocorrer sobretudo até ao final da manhã e novamente para o fim do dia.

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Na faixa costeira ocidental, o vento deverá rodar temporariamente para noroeste durante a tarde.

Está também prevista a formação de geada em alguns locais do Interior Norte e Centro. Além disso, poderá formar-se neblina ou nevoeiro matinal em alguns pontos do território.

O IPMA destaca ainda a ocorrência de um “acentuado arrefecimento noturno”.

Na Grande Lisboa, o dia deverá igualmente apresentar céu geralmente limpo, com vento fraco a moderado, até 30 km/h, do quadrante leste, rodando temporariamente para noroeste na faixa costeira durante a tarde. Também aqui se prevê arrefecimento noturno e uma pequena subida da temperatura máxima.

No Grande Porto, o cenário será semelhante: céu geralmente limpo e vento fraco a moderado do quadrante leste, até 25 km/h, com rotação temporária para noroeste na faixa costeira durante a tarde. O IPMA antecipa igualmente arrefecimento noturno e uma ligeira subida da temperatura máxima.

As temperaturas mínimas deverão variar entre os 2 graus em Bragança e os 12 graus em Faro. Já as máximas deverão oscilar entre os 16 graus na Guarda e os 23 graus em Braga.

Devido à agitação marítima, o IPMA emitiu também aviso amarelo para vários distritos do litoral. Em causa estão ondas de noroeste com altura significativa entre quatro e quatro metros e meio.

O aviso está em vigor para os distritos de Aveiro, Braga, Porto, Viana do Castelo, Coimbra e Leiria entre as 15h00 desta segunda-feira e as 0h00 de terça-feira.

No distrito de Faro, o aviso amarelo devido à agitação marítima estará ativo entre as 9h00 e as 15h00 de terça-feira.

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