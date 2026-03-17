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Operação “Last Call”

Buscas por suspeita de favorecimento à Ryanair incluíram gabinete de Berta Cabral

17 mar, 2026 - 15:59 • Olímpia Mairos

Cinco pessoas foram constituídas arguidas. Autoridades investigam "financiamento ilegal na adjudicação indevida de contratos financiados pelo Programa Operacional dos Açores 2030”.

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Suspeitas de favorecimento no valor de milhões de euros à companhia aérea Ryanair motivaram buscas nos Açores, incluindo o gabinete da secretária regional do turismo, Berta Cabral, avança a CNN Portugal.

As buscas desta terça-feira também visaram direções regionais, a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores, além de escritórios de advogados em Lisboa. No total, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão.

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A Polícia Judiciária (PJ) adianta, em comunicado, que foram constituídos cinco arguidos no âmbito da operação “Last Call”.

Estarão em causa eventuais crimes de fraude na obtenção de subsídio ou subvenção, prevaricação, participação económica em negócio e abuso de poderes.

Segundo a PJ, a investigação incide sobre um alegado favorecimento de uma companhia aérea por parte de uma entidade pública, “designadamente através de financiamento ilegal na adjudicação indevida de contratos financiados pelo Programa Operacional dos Açores 2030”.

No decurso da operação, foram recolhidos “importantes elementos de prova”.

De acordo com a Polícia Judiciária, a investigação vai prosseguir, com a análise dos elementos recolhidos, com o objetivo de “apuramento integral das responsabilidades criminosas” e de assegurar “a conclusão célere do inquérito”.

Na operação estiveram envolvidos 65 inspetores da Polícia Judiciária, além de dois juízes de instrução criminal, cinco magistrados do Ministério Público, dois representantes da Ordem dos Advogados e três elementos do Núcleo de Assessoria Técnica do Ministério Público.

O inquérito está a cargo do DIAP Regional de Lisboa.

[notícia atualizada às 19h52]

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